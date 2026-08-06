به گزارش خبرگزاری مهر، نقی زهی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دوره دولت چهاردهم، برای ۴۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در استان، در مجموع ۵۶۴ میلیون دلار سرمایه از ۱۲ کشور جهان مصوب شده است و روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی حتی در شرایط اضطرار ناشی از جنگ نیز متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: از مجموع طرح‌های مصوب، تاکنون برای ۴۰ طرح در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، ۵۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی با تشریح آخرین وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت، ۹ طرح به ارزش ۱۳۹ میلیون دلار در بخش‌های صنعت و معدن به تصویب رسیده است و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، پیگیری‌های لازم برای اجرای این طرح‌ها را در دستور کار دارد.

زهی با اشاره به عملکرد سال گذشته نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۴ طرح به ارزش ۳۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در آذربایجان‌شرقی جذب و عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آذربایجان‌شرقی نقش محوری در تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی ایفا می‌کند، افزود: این مرکز در چارچوب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه تشکیل مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها، اقداماتی از جمله شناسایی فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی مشوق‌های قانونی، پذیرش هیئت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از کشورهای مختلف، برگزاری نشست‌های تخصصی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و همچنین پیگیری امور سرمایه‌گذاران خارجی را به صورت مستمر انجام می‌دهد.

وی تأکید کرد: استمرار این اقدامات، زمینه‌ساز افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی و اجرای طرح‌های جدید در بخش‌های مختلف اقتصادی آذربایجان‌شرقی خواهد بود.