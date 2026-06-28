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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

تخصیص منابع مصوبات سفر رییس جمهور به زنجان شتاب گیرد

تخصیص منابع مصوبات سفر رییس جمهور به زنجان شتاب گیرد

زنجان-معاون استاندار زنجان گفت: تخصیص منابع مصوبات سفر رییس جمهور به استان، یکی ازمطالبات جدی ماست که انتظار می‌رود باهمکاری شبکه بانکی در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و حمایت ازتولید شتاب گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان با اشاره به تصویب نزدیک به ۱۳ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات در این سفر برای حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزود: این مصوبات نویدبخش رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های استان است.

معاون اقتصادی استاندار با قدردانی از همکاری و تعامل خوب بانک‌ها در این زمینه، تسریع در تخصیص منابع را یکی از مطالبات جدی استان دانست و افزود: بانک‌ها با نگاه حمایتی و تسهیل‌گر در کنار واحدهای تولیدی قرار گرفته‌اند تا فرآیند تخصیص اعتبارات با سرعت و از مسیر قانونی انجام شود.

مرادخانی تأکید کرد: تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی نه تنها موجب رونق اقتصادی بلکه سبب افزایش اشتغال و ارتقای جایگاه استان در عرصه ملی خواهد شد.

کد مطلب 6872855

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