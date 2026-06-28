امحای بیش از ۲ تن مواد مخدر در گیلان؛ ۵۰۰ قاچاقچی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسنپور صبح یکشنبه در مراسم امحای مواد مخدر در گیلان، ضمن گرامیداشت ایام محرم و تبریک به عزاداران حسینی، مبارزه با مواد مخدر را یک اراده جدی و مستمر در جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: این معضل خانمانسوز، بنیان خانوادهها را هدف قرار داده است.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اقدامات صورتگرفته در سه ماهه سال جاری، افزود: در این مدت، افزون بر افزایش ۳۱ درصدی کشفیات، ۱۱ هزار نفر در زمینه توزیع، فروش و مصرف مواد مخدر دستگیر شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه، ۴۱ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از ۵۰۰ قاچاقچی مواد مخدر شناسایی و با آنها برخورد قانونی شده است.
سردار حسنپور، مقابله با مواد مخدر را یکی از اولویتهای اصلی پلیس برشمرد و از همکاری تمامی دستگاههای نظامی، امنیتی و قضائی در این زمینه قدردانی کرد. وی با اشاره به اجرای طرحهای آرامشبخش در پارکها و تفرجگاههای آلوده، از مردم خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با پدیده شوم مواد مخدر، گفت: مواد مخدر روانگردان به دلیل غیرقابلبازگشت بودن، خطری جدی برای جامعه هستند و امروز با امحای این مواد، عزم خود را برای مبارزه با سوداگران مرگ به نمایش میگذاریم.
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