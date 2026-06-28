به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اسنپفود در دستهبندی جدید خود به نام «سفارش یکنفره»، مجموعهای از وعدههای غذایی تکنفره را با قیمت حداکثر ۲۹۹ هزار تومان در تهران و حداکثر ۲۵۰ هزار تومان در شهرهای منتخب، همراه با ارسال رایگان ارائه کرده است؛ سرویسی که با هدف کمک به مدیریت بهتر هزینهها و حفظ تنوع انتخاب کاربران طراحی شده است.
در سالهای اخیر، افزایش هزینههای زندگی و شکلگیری یک اقتصاد تورمی، تصمیمگیریهای روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سفارش غذا نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از کاربران، بهویژه کارمندان، افرادی که بهتنهایی زندگی میکنند یا کسانی که معمولاً سفارشهای کمهزینهتری ثبت میکنند، بیش از گذشته به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند ضمن مدیریت هزینهها، همچنان از تنوع انتخاب و کیفیت خدمات بهرهمند شوند.
اسنپفود در همین راستا سرویس «سفارش یکنفره» را راهاندازی کرده است که در آن، صدها آیتم غذایی از رستورانهای مختلف در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، شیراز، قم، رشت و کرمان در قالب وعدههای تکنفره ارائه میشوند تا کاربران بتوانند بدون نیاز به افزایش سبد خرید یا سفارش چندنفره، غذای مورد نظر خود را انتخاب کنند.
یکی از ویژگیهای این دستهبندی تازه، تمرکز بر حفظ حق انتخاب کاربران است. در شرایطی که بسیاری از افراد برای مدیریت هزینههای خود ناچار به محدود کردن انتخابهایشان میشوند، «سفارش یکنفره» تلاش میکند بدون محدودیت زمانی و همواره امکان انتخاب از میان غذاهای متنوع را فراهم کند. کاربران از این پس میتوانند از میان گزینههای مختلف غذای ایرانی و فستفود، وعدهای متناسب با نیاز خود انتخاب کنند؛ بدون آنکه برای بهرهمندی از خدمات، ناچار به پرداخت هزینههای بالاتر باشند.
اسنپفود همچنین برای تمامی سفارشهای این بخش، ارسال رایگان در نظر گرفته است. بر این اساس، کاربران در تهران میتوانند وعدههای منتخب را با قیمت حداکثر ۲۹۹ هزار تومان و در سایر شهرهای تحت پوشش با قیمت حداکثر ۲۵۰ هزار تومان سفارش دهند. این رویکرد به کاربران کمک میکند تصویر شفافتری از هزینه نهایی سفارش خود داشته باشند و با اطمینان بیشتری برای وعدههای روزانه برنامهریزی کنند.
«سفارش یکنفره» بیش از آنکه بر تخفیف یا خرید بیشتر تمرکز داشته باشد، بر تطبیق خدمات با سبک زندگی کاربران متمرکز است. کارمندانی که به دنبال گزینهای مناسب برای ناهار روزانه خود هستند، افرادی که تنها زندگی میکنند و کاربرانی که ترجیح میدهند متناسب با نیاز واقعی خود سفارش ثبت کنند، از جمله گروههایی هستند که این سرویس برای آنها طراحی شده است.
در شرایطی که مدیریت هزینههای روزمره به یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از خانوارها تبدیل شده، به نظر میرسد کسبوکارهای دیجیتال نیز میتوانند از طریق طراحی محصولات و خدمات جدید، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در قبال نیازهای واقعی جامعه ایفا کنند. دستهبندی «سفارش یکنفره» اسنپفود را میتوان نمونهای از همین رویکرد دانست؛ تلاشی برای آنکه کاربران، حتی در شرایط اقتصادی امروز، همچنان بتوانند از میان گزینههای متنوع، انتخابی متناسب با نیاز و بودجه خود داشته باشند.
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