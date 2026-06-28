موشک بلواوریجین دوباره به فضا پرتاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، موشک «نیو گلن» شرکت «بلواوریجین» ماه گذشته هنگام آزمایش سوختگیری در این پایگاه منفجر شد. آتشسوزی ناشی از انفجار، حجم زیادی از آوار و زباله را در اطراف پراکنده کرد و شعلههای آن از فاصله حدود ۱۶۰ کیلومتری نیز قابل مشاهده بود.
با وجود این حادثه، بلواوریجین اعلام کرد همچنان به برنامه توسعه این موشک اطمینان دارد و قصد دارد پیش از پایان سال بار دیگر نیو گلن را به سکوی پرتاب بازگرداند. این شرکت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن تأکید بر روند ارزیابی و بازسازی، ویدئوی تایملپسی از فعالیتهای چند هفته اخیر در سکوی پرتاب منتشر کرد.
دیو لیمپ، مدیرعامل بلواوریجین، در این باره گفت: «تبریک و قدردانی ویژه از تیمی که بهصورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته مشغول کار بودهاند. بازسازی را آغاز کردهایم و همچنان برنامه داریم امسال دوباره پرواز کنیم.»
لیمپ همچنین اعلام کرد تمامی آوارهای ناشی از انفجار از سکوی پرتاب جمعآوری شده و بخش عمده خسارتهای واردشده به نیو گلن و محیط اطراف ظرف چند روز پس از حادثه پاکسازی شده است.
این پاکسازی سریع، گامی مهم در مسیر تحقق هدف بلواوریجین برای ازسرگیری پروازهای موشک نیو گلن تا پیش از پایان سال ۲۰۲۶ به شمار میرود.
نظر شما