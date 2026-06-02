انفجار موشک بلواوریجین پد پرتاب ناسا را تخریب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته «جارد ایزاکمن» مدیر ناسا، خسارات ناشی انفجار موشک«نیوگلن» متعلق به بلواوریجین طی یک آزمایش به پد پرتاب مقر فضایی کیپ کاناورال این سازمان مدت زمانی طولانی طول می کشد.او در مصاحبه ای گفت: بازه زمانی احتمالی برای تعمیر این پد پرتاب ۲۰۲۸ میلادی است.

این موشک دوقسمتی قدرتمند روی پد پرتاب و حین انجام یک تست برای آماده سازی های چهارمین پرواز به مدار زمین از ژانویه ۲۰۲۵ میلادی تاکنون، منفجر شد . این رویداد در زمان حساسی رخ داده زیرا جف بزوس مالک بلواوریجین قصد رقابت با شرکت اسپیس ایکس را در این زمینه دارد.

این شرکت و منابع صنعتی طی روزهای گذشته اعلام کردند انفجار به تخریب نسبی پد پرتاب منجر شده که اکنون نیازمند تعمیر است و مهندسان تخمین می زنند همین امر تا حداقل شش ماه اختلالاتی در عملیات ها ایجاد کند.

خوشبختانه هیچ جراحتی در این حادثه گزارش نشد.