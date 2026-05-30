  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

انفجار موشک بلواوریجین را تماشا کنید/تخریب پد پرتاب موشک

انفجار موشک بلواوریجین را تماشا کنید/تخریب پد پرتاب موشک

انفجاری در مقر فضایی ناسا در ایالت فلوریدا آمریکا آسمان منطقه را تا فاصله بیش از ۱۰۰ مایلی روشن کرد.

دریافت 18 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی فرایند آزمایش موشک «نیوگلن» متعلق به شرکت بلواوریجین در ۲۸ می ۲۰۲۶ میلادی، اختلالی منجر به از بین رفتن کامل موشک شد و احتمالا خسارت سنگینی به پد پرتاب LC-۳۶ مقر فضایی کیپ کاناورال وارد شده است.

جف بزوس، بنیانگذار بلواوریجین در پستی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد در این رویداد هیچ فردی آسیب ندیده و هنوز درباره کشف علت انفجار زود است اما آنها مشغول انجام بررسی هایی هستند.

در این میان چند پست دیگر که انفجار را از نزدیکی ساحلی در مسیر تامپا واقع در ساحل غربی فلوریدا نشان می دادند، به سرعت در شبکه های اجتماعی وایرال شدند. عکسی که صبح روز ۲۹ می از بالای پدLC-۳۶ ثبت شده میزان خسارت وارد شده به زیرساخت را نشان می دهد.

انفجار موشک بلواوریجین را تماشا کنید/تخریب پد پرتاب موشک

کد مطلب 6844372
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها