انفجار موشک بلواوریجین را تماشا کنید/تخریب پد پرتاب موشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی فرایند آزمایش موشک «نیوگلن» متعلق به شرکت بلواوریجین در ۲۸ می ۲۰۲۶ میلادی، اختلالی منجر به از بین رفتن کامل موشک شد و احتمالا خسارت سنگینی به پد پرتاب LC-۳۶ مقر فضایی کیپ کاناورال وارد شده است.

جف بزوس، بنیانگذار بلواوریجین در پستی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد در این رویداد هیچ فردی آسیب ندیده و هنوز درباره کشف علت انفجار زود است اما آنها مشغول انجام بررسی هایی هستند.

در این میان چند پست دیگر که انفجار را از نزدیکی ساحلی در مسیر تامپا واقع در ساحل غربی فلوریدا نشان می دادند، به سرعت در شبکه های اجتماعی وایرال شدند. عکسی که صبح روز ۲۹ می از بالای پدLC-۳۶ ثبت شده میزان خسارت وارد شده به زیرساخت را نشان می دهد.