به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی صبح یکشنبه در ابتدای دویست و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، اظهار کرد: بررسی روند حوادث چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که دشمنان از همان آغاز، حذف نیروهای کارآمد و نخبگان اثرگذار را در دستور کار قرار داده بودند و این خط دشمنی تا امروز با اشکال پیچیده‌تر ادامه یافته است.

وی افزود: گذشت ۴۵ سال از فاجعه هفتم تیر، نه‌تنها از عمق کینه‌توزی دشمنان نکاسته، بلکه تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد هرجا کشور در مسیر پیشرفت گام برداشته، هجمه‌ها نیز شدت یافته است؛ بنابراین هوشیاری آحاد مردم و مسئولان یک ضرورت انکارناپذیر است.

پیوند عمیق ملت با فرهنگ عاشورا

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به فضای معنوی جامعه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تصریح کرد: حضور گسترده، آگاهانه و پرشور مردم در مراسم عزاداری دهه نخست محرم، جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی ملت ایران با مکتب اهل بیت (ع) است؛ پیوندی که پس از قرن‌ها همچنان زنده و پویاست و سرمایه‌ای عظیم برای استمرار انقلاب و تقویت ایمان اجتماعی به شمار می‌رود.

نورصالحی خاطرنشان کرد: این حضور گسترده نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی نظام ریشه در باورهای عمیق دینی مردم دارد و همین پشتوانه فرهنگی، ضامن پایداری کشور در بزنگاه‌های حساس است.

خنثی‌سازی راهبرد تفرقه؛ مطالبه جدی از نخبگان

وی با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر کشور افزود: مردم در چهار ماه گذشته با وجود مشکلات اقتصادی و برخی کمبودها، با روحیه‌ای حماسی در صحنه حضور داشته‌اند، از نیروهای نظامی حمایت کرده‌اند و با فعالیت‌های مخلصانه موکب‌داران و گروه‌های مردمی، فضای امید و نشاط را حفظ کرده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: انتظار به‌حق از نخبگان سیاسی، مسئولان و صاحبان تریبون این است که در چنین شرایطی، مهم‌ترین حربه دشمن یعنی ایجاد شکاف و دوقطبی‌سازی را خنثی کنند.

وی ادامه داد: حفظ وحدت حول محور فرمایشات و خط‌مشی ترسیم‌شده از سوی رهبری، تکلیفی همگانی است. تلاش برای تطبیق دیدگاه‌های شخصی با رهنمودهای کلان یا تفسیر به رأی، می‌تواند به انسجام ملی آسیب وارد کند. هرگونه اظهارنظر یا رفتار نسنجیده که موجب دلسردی مردم شود، در عمل تبدیل ظرفیت‌های کشور به نقطه آسیب خواهد بود؛ در حالی که دشمن به‌صورت مستمر این فضاها را رصد می‌کند.

ضرورت هوشیاری در عرصه دیپلماسی و تحولات منطقه‌ای

نورصالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تحرکات بین‌المللی اخیر گفت: پیگیری مسیرهای دیپلماتیک و تفاهمات مبتنی بر مصلحت، امری ضروری است، اما این موضوع نباید موجب غفلت از ماهیت و سابقه رفتار دشمن شود.

وی تصریح کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده که برخی قدرت‌ها همزمان با گفت‌وگو و توافق، در میدان عمل به دنبال پیشبرد برنامه‌های خصمانه خود هستند؛ از این رو، هوشیاری ملت در تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی قابل تقدیر است و مسئولان نیز باید با دقت و انسجام عمل کنند.

تشییع رهبر شهید؛ جلوه‌ای از وحدت ملی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید که هفته آینده برگزار خواهد شد، اظهار امیدواری کرد: این مراسم بار دیگر به صحنه‌ای از همبستگی و اقتدار ملی تبدیل شود.

وی افزود: ما به عنوان خادمان مردم وظیفه داریم در مسیر آرمان‌های شهدا حرکت کنیم و با پرهیز از هرگونه اقدام خلاف مصلحت عمومی، در تقویت انسجام ملی که پشتوانه اصلی کشور در برابر تهدیدهاست، نقش‌آفرینی کنیم.