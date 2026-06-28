تمهیدات راهداری فارس برای مراسم تشییع قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی استوان با اشاره به افزایش حجم ترددها همزمان با مراسم تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت، بر ضرورت مدیریت سفرها و رعایت ضوابط حملونقل عمومی در مسیرهای تهران و مشهد تأکید کرد.
وی گفت: با توجه به پیشبینی افزایش تردد در مسیرهای منتهی به تهران و مشهد، مسافران برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و کمبود ظرفیت ناوگان در مسیر بازگشت، بلیت رفت و برگشت خود را از همان مبدأ سفر تهیه کنند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس افزود: تهیه بلیت برگشت از مبدأ، ضمن تسهیل برنامهریزی سفر، از اتلاف وقت مسافران و ایجاد ازدحام در پایانههای مسافربری جلوگیری خواهد کرد.
استوان همچنین درباره اعزامهای گروهی و کاروانی گفت: تمامی گروهها و کاروانهایی که قصد سفر به تهران و مشهد را دارند، باید پیش از اعزام برای دریافت مجوزهای قانونی و انعقاد قراردادهای رسمی با انجمن صنفی شرکتهای حملونقل مسافری شیراز و همچنین مراجع ذیصلاح در شهرستانهای مبدأ هماهنگیهای لازم را انجام دهند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی خاطرنشان کرد: این هماهنگیها با هدف جلوگیری از فعالیت شرکتهای غیرمجاز، حفظ نظم در شبکه حملونقل عمومی و تضمین امنیت و کیفیت خدماترسانی به کاروانها ضروری است.
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