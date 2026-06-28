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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

آغاز دور پنجم اجراهای «نیمه تاریک ماه» از امشب

آغاز دور پنجم اجراهای «نیمه تاریک ماه» از امشب

اجرای نمایش «نیمه تاریک ماه» به کارگردانی داوود بنی‌اردلان از ۷ تیر آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، دور پنجم اجراهای نمایش درام کمدی «نیمه تاریک ماه» به طراحی و کارگردانی داوود بنی‌اردلان از امشب یکشنبه ۷ تیر هر شب ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۷۵ دقیقه در سالن شماره یک پردیس تئاتر شهرزاد (فیدیبو استیج) آغاز می‌شود.

هم‌اکنون بلیت اجراهای یکشنبه ۷ تیر تا جمعه ۱۲ تیر در دسترس علاقه‌مندان است.

«نیمه تاریک ماه» تاکنون بیش از ۱۰۰ مرتبه در چهار شهر مختلف روی صحنه رفته و با استقبال مخاطبان همراه بوده است. این نمایش در ژانر درام کمدی و اقتباسی از فیلم سینمایی «غریبه‌های کامل» است. داستان این اثر با نگاهی به روابط انسانی و چالش‌های زندگی امروز، روایتگر چند زوج جوان است که برای صرف شام دور هم جمع می‌شوند؛ شبی که با آشکار شدن رازهایی پنهان، تصور آنها از یک زندگی آرام و عاشقانه را دستخوش تغییر می‌کند.

مرجان اتفاقیان، حسین امیدی، بهزاد عمرانی، الهه حسینی، سیاوش صفاریان‌پور، مژده محمدی و اهورا نیازی بازیگران این نمایش هستند.

برخی از عوامل «نیمه تاریک ماه» عبارتند از طراح و کارگردان: داوود بنی‌اردلان، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: آرنیکا محرابیان، دستیار کارگردان: آشا بیک‌وردی، طراح نور: فرشاد نصیری، انتخاب موسیقی: بهزاد عمرانی، طراحان گرافیک: مهدی فدوی و آذر بامروت، ساخت موشن: عرفان زردهی (استودیو بهمن)، ساخت تیزر: رویا جمالو، دستیار لباس: ریحانه نعمتی، دستیار صحنه: راجا بیلا و دیزاین صحنه: استودیو رست.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به صفحه نمایش «نیمه تاریک ماه» در سایت فیدیبو آرت مراجعه کنند.

کد مطلب 6872952

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