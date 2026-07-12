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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

«گردن» با تکیه بر بیان بدن، حرکت و تصویر روی صحنه می‌رود

«گردن» با تکیه بر بیان بدن، حرکت و تصویر روی صحنه می‌رود

نمایش «گردن» به طراحی و کارگردانی سینا فاتحی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، نمایش «گردن» با طراحی و کارگردانی سینا فاتحی و تهیه‌کنندگی یاشار شهیر از امشب ۲۱ تیر در فیدیبو استیج (پردیس تئاتر شهرزاد) اجرا می‌شود.

اجرای این اثر هر شب ساعت ۲۰:۴۵ آغاز می‌شود و به مدت ۳۵ دقیقه در فیدیبو استیج تئاتر / خانه هنر تمام ناتمام روی صحنه می‌رود. نمایش «گردن» یک پرفورمنس اکسپریمنتال با رویکرد فیزیکال است که تلاش دارد با تکیه بر بیان بدن، حرکت و تصویر، تجربه‌ای متفاوت از مواجهه با اجرا را برای مخاطب خلق کند. این اثر می‌کوشد روایت خود را بیش از آنکه بر دیالوگ استوار کند، از طریق زبان بدن، میزانسن و کنش‌های اجرایی پیش ببرد.

در خلاصه «گردن» آمده است: «دگر باره اسپان ببستند سخت / به سر بر همی گشت بدخواه بخت، به کشتی گرفتن نهادند سر / گرفتند هر دو دوال کمر»

سینا امان‌زاده، مهرشاد خدادادی و محسن لبافی اجراگران این نمایش هستند.

برخی از عوامل «گردن» عبارتند از طراح و کارگردان: سینا فاتحی، تهیه‌کننده: یاشار شهیر، دستیار کارگردان: پریسا حسینی، طراح پوستر: فرهاد فزونی، طراح نور: محمدرضا شعبان‌پور، طراح ویدئو پروجکشن: مهرداد رضایی و تبلیغات و موشن‌گرافی: حامد فرهی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به صفحه نمایش «گردن» در سایت فیدیبو آرت مراجعه کنند.

کد مطلب 6886026

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