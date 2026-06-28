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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

یک زخمی و ۱۱ بازداشتی در یورش‌ اشغالگران به کرانه باختری

یک زخمی و ۱۱ بازداشتی در یورش‌ اشغالگران به کرانه باختری

نظامیان ارتش صهیونیستی در جریان یورش به مناطق مختلف کرانه باختری یک فلسطینی را زخمی و ۱۱ تن دیگر را بازداشت کردند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز یکشنبه به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و دست‌ کم ۱۱ شهروند فلسطینی را بازداشت کردند. در جریان این یورش‌ها، یک جوان فلسطینی نیز با گلوله نظامیان اشغالگر زخمی شد.

به گفته منابع محلی، نیروهای رژیم صهیونیستی به چند محله در شهر نابلس یورش بردند و چهار فلسطینی را بازداشت کردند.

نظامیان اشغالگر همچنین یورش‌های گسترده‌ای را در شهرک برقه در شمال غرب نابلس انجام دادند و ۵ شهروند فلسطینی را بازداشت کردند.

در همین حال، یک جوان فلسطینی هنگام یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی، هدف گلوله جنگی قرار گرفت و زخمی شد.

منابع محلی اعلام کردند نظامیان اشغالگر در جریان یورش به اردوگاه قلندیا، به خانه‌های متعددی حمله کرده، آن‌ها را تفتیش و وسایل داخل منازل را تخریب کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست شماری از جوانان فلسطینی را نیز بازداشت کرده و در محل مورد بازجویی میدانی قرار دادند.

در جریان یورش به اردوگاه قلندیا، دو شهروند فلسطینی بازداشت شدند.

کد مطلب 6872961

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