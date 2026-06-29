۵ دقیقه فعالیت ورزشی با بهبود خلق و خو مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، کیت دیاز از مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک و همکارانش دادههای تقریباً ۱۱۵۰۰ بزرگسال را که در یک چالش حرکتی ۲۱ روزه سازماندهی شده بود، تجزیه و تحلیل کردند.
شرکتکنندگان هر ۳۰، ۶۰ یا ۱۲۰ دقیقه در طول روز استراحتهای پیادهروی پنج دقیقهای داشتند. سپس هر شب، پرسشنامههایی را برای ارزیابی سلامت روان و جسم و عملکرد کاری خود پر میکردند.
نتایج: خستگی و خلق و خوی بد در همه گروهها کاهش یافت، در حالی که خلق و خوی خوب افزایش یافت. هر سه برنامه همچنین عملی و آسان برای گنجاندن در روز بودند.
اما وقتی محققان رویکردهای مختلف را مقایسه کردند، به نظر میرسید که استراحتهای ساعتی با حرکات ورزشی بهترین تعادل را بین امکانپذیری و اثربخشی برقرار میکند.
این مطالعه نشان داد که استراحتهای کوتاه حرکتی، عملکرد کاری را تضعیف نمیکند و در واقع، به طور متوسط تغییرات کوچک اما مطلوبی (۴ تا ۷ درصد برای تعامل و ۱ تا ۳ درصد برای عملکرد) به همراه دارد.
نویسندگان گفتند که این یافتهها نشان میدهد که استراحتهای حرکتی قابل اجرا و مؤثر هستند و از پتانسیل آنها به عنوان یک استراتژی بهداشت عمومی پشتیبانی میکنند.
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