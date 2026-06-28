سردار الهی: شهادت مزد خدمت خالصانه در مسیر دفاع از مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید محمدحسن بیگی از شهدای حادثه تروریستی ایست بازرسی بانه، ضمن تسلیت شهادت این شهید والامقام به خانواده و همرزمان وی، اظهار کرد: خانواده شهدا، خانوادههای ایثار و مقاومت هستند و با فرهنگ شهادت و پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی پیوندی عمیق دارند.
وی با بیان اینکه شهادت نصیب هر انسانی نمیشود، افزود: هر فردی در مسیر زندگی و شغل خود تلاش میکند به بالاترین جایگاه برسد و برای رزمندگان و کسانی که در لباس خدمت به مردم فعالیت میکنند، شهادت بالاترین مزد و افتخار است.
فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی، تصریح کرد: مرگ سرنوشتی حتمی برای همه انسانهاست، اما شهادت جایگاهی ویژه دارد و شهیدان در پیشگاه خداوند از منزلتی خاص برخوردارند.
سردار الهی با اشاره به قرائت آیاتی از قرآن کریم در مراسم تشییع شهید محمدحسن بیگی، گفت: خداوند در قرآن کریم تأکید میکند کسانی که در راه او کشته شدهاند، مرده نیستند بلکه نزد پروردگار خود زندهاند و روزی داده میشوند.
شهدای امروز ما ادامهدهندگان راه شهدای کربلا هستند
وی ادامه داد: شهدای امروز ما ادامهدهندگان راه شهدای کربلا هستند؛ آنان از مکتب حضرت امام حسین(ع) درس ایستادگی، جهاد، ولایتمداری و دفاع از حق آموختهاند و در مسیر خدمت به مردم جان خود را تقدیم کردهاند.
فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به جایگاه خانوادههای شهدا خاطرنشان کرد: داغ از دست دادن فرزند برای خانوادهها بسیار سخت است، اما ایمان به اینکه این جوانان در مسیر خدا، خدمت به مردم و دفاع از امنیت گام برداشتهاند، مایه آرامش و تسلی آنان خواهد بود.
سردار الهی با تأکید بر ادامه مسیر شهدا گفت: همرزمان این شهید در کنار مردم و در مسیر پاسداری از امنیت کشور ایستادهاند و با خون شهدا پیمان میبندند که راه خدمت و دفاع از آرمانهای آنان را با قدرت ادامه دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن اقدام گروههای تروریستی اظهار کرد: کسانی که سلاح به دست میگیرند و علیه امنیت مردم و فرزندان این سرزمین اقدام میکنند، جایگاهی در میان مردم کردستان ندارند و مردم این استان همواره در کنار نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیج برای مقابله با ناامنی ایستادهاند.
فرمانده انتظامی کردستان ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم و تلاش نیروهای حافظ امنیت، ریشه عوامل ناامنی از استان کردستان برچیده شود و عزت و سربلندی این خطه بیش از پیش نمایان شود.
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