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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

تشییع پیکر مطهر شهید محمد حسن بیگی در قروه

تشییع پیکر مطهر شهید محمد حسن بیگی در قروه

قروه- پیکر مطهر شهید محمد حسن بیگی در قروه با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده شهدا تشییع و تدفین شد.

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کد مطلب 6873133

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