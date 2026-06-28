https://mehrnews.com/x3crD3 ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳ کد مطلب 6873133 استانها کردستان استانها کردستان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳ تشییع پیکر مطهر شهید محمد حسن بیگی در قروه قروه- پیکر مطهر شهید محمد حسن بیگی در قروه با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده شهدا تشییع و تدفین شد. دریافت 36 MB کد مطلب 6873133 کپی شد مطالب مرتبط ۸ هزار واحد مسکن روستایی قروه بازسازی شد سردار الهی: شهادت مزد خدمت خالصانه در مسیر دفاع از مردم است وداع مردم قروه با شهید مدافع امنیت؛ پیکر شهید محمدحسن بیگی تشییع شد برچسبها مراسم تشییع شهید شهرستان قروه
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