وداع مردم قروه با شهید مدافع امنیت؛ پیکر شهید محمدحسن بیگی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید محمدحسن بیگی، از شهدای حمله تروریستی به ایست بازرسی بانه، پیش از ظهر یکشنبه با حضور پرشور مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان قروه تشییع شد.

مردم قروه با حضور در آیین تشییع این شهید مدافع امنیت، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا تجدید میثاق کردند و پیکر این شهید والامقام را تا آرامگاه ابدی همراهی کردند.

شهید محمدحسن بیگی در جریان حمله تروریستی به ایست بازرسی بانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و نام وی در جمع شهدای مدافع امنیت استان کردستان ثبت شد.

حاضران در این مراسم با سردادن شعارهای انقلابی و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر تداوم مسیر مقاومت و پاسداری از امنیت کشور تأکید کردند.

آیین تشییع این شهید با حضور گسترده مردم و مسئولان شهرستان قروه برگزار و پیکر شهید محمدحسن بیگی در زادگاهش به خاک سپرده شد.