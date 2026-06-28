  1. استانها
  2. کردستان
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

وداع مردم قروه با شهید مدافع امنیت؛ پیکر شهید محمدحسن بیگی تشییع شد

وداع مردم قروه با شهید مدافع امنیت؛ پیکر شهید محمدحسن بیگی تشییع شد

قروه- پیکر شهید محمدحسن بیگی، از شهدای حمله تروریستی به ایست بازرسی بانه، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شهرستان قروه تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید محمدحسن بیگی، از شهدای حمله تروریستی به ایست بازرسی بانه، پیش از ظهر یکشنبه با حضور پرشور مردم، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان قروه تشییع شد.

وداع مردم قروه با شهید مدافع امنیت؛ پیکر شهید محمدحسن بیگی تشییع شد

مردم قروه با حضور در آیین تشییع این شهید مدافع امنیت، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا تجدید میثاق کردند و پیکر این شهید والامقام را تا آرامگاه ابدی همراهی کردند.

شهید محمدحسن بیگی در جریان حمله تروریستی به ایست بازرسی بانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و نام وی در جمع شهدای مدافع امنیت استان کردستان ثبت شد.

وداع مردم قروه با شهید مدافع امنیت؛ پیکر شهید محمدحسن بیگی تشییع شد

حاضران در این مراسم با سردادن شعارهای انقلابی و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بر تداوم مسیر مقاومت و پاسداری از امنیت کشور تأکید کردند.

آیین تشییع این شهید با حضور گسترده مردم و مسئولان شهرستان قروه برگزار و پیکر شهید محمدحسن بیگی در زادگاهش به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6873059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها