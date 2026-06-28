به گزارش خبرنگار مهر، فواد حسین در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی گفت: حضور شما در عراق را خوش آمد میگوییم حضور وزیر خارجه ایران در بغداد بسیار مهم است و دیدار های فشرده ای با رهبران عراق خواهد داشت.

وی افزود: جهت ادامه دار کردن مذاکرات مسان تهران و بغداد از تهران بازدید خواهیم کرد.

سید عباس عراقچی در ادامه اظهار کرد: سفر من به بغداد در شرایط خاصی اتفاق می افتد و این اولین سفر بنده بعد از جنگ متجاوزانه امریکا و رژیم صهیونیستی به کشور من و پس از مقاومت قهرمانانه مردم ایران است.

وی گفت: از مردم و دولت عراق در اتخاذ مواضع خوب در محکومیت تجاوز و قربانیان تشکر میکنم. هدف دوم سفر من تبریک به دولت جدید عراق است و این اولین سفر پس از تشکیل دولت جدید عراق است.

وزیر خارجه عنوان کرد: امروز جلسات مشترکی را با ستاد تشیع پیکر رهبر انقلاب در عراق خواهیم داشت.

عراقچی گفت: بر سر سازوکاری برای تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عتبات عالیات عراق هماهنگی وجود دارد.



وی ادامه داد: هدف اخر من مرور روابط دوجانبه در حوزه های مختلف میان دو کشور از جمله در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.



وزیر خارجه با اشاره به دیدار وگفتگوی خود ما همتای عراقی عنوان کرد: صحبت بسیار خوبی را با اقای فواد حسین داشتم. روابط ایران و عراق بسیار ارزشمند است و ما مصمم به ادامه این روابط هستیم. ان شالله در ملاقات های مهمی که امروز خواهم داشت بر این نکته تاکید خواهم کرد.



عراقچی افزود: اقای فواد حسین را در جریان یادداشت تفاهم میان ایران و امریکا و تحولات اخیر در تنگه هرمز و لبنان قرار دادم. بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ می‌کند به شرایط قبل از جنگ ظرف ۳۰ روز بازمیگردد و هیچ کشور و نهادی در این خصوص مسئولیتی ندارد.



وی تاکید کرد: نهاد دیگری و یا کشوری دیگر در اینباره مسئولیتی ندارد. هرگونه دخالت در این امر برای اتخاذ ترتیبات جدید تنها منجر به پیچیده شدن اوضاع و تاخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد. همانطو رکه در دو شب گذشته شاهد درگیری در تنگه هرمز بودیم. از همه طرف ها درخواست میکنم در ترتیبات ایرات در بازگشایی تنگه هرمز دخالت نکنند.



عراقچی گفت: بر اساس بند یک یادداشت تفاهم جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان باید خاتمه یابد و متأسفیم رژیم صهیونیستی به حملات خود همچنان ادامه داده می‌دهد و این مسئولیت دولت آمریکاست که بنا به تعهد در یادداشت تفاهم از سوی خود و رژیم قبول کرده که حملات این رژیم را متوقف کند و اجازه دهد خاتمه جنگ در همان جا مستقر شد و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت گیرد که این از مفاد بند یک یادداشت تفاهم است.



وزیر خارجه گفت: باید به چارچوب جدیدی که شامل همه کشورهای منطقه و بدون حضور و دخالت هیچ کشوری از خارج از منطقه برسیم. از پیشنهاد فؤاد حسین برای برگزاری گفت‌وگوهای شورای همکاری خلیج فارس، ایران و عراق استقبال و آمادگی داریم با دولت عراق همکاری کنیم.