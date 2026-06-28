  1. استانها
  2. قم
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

رئیس‌جمهور به زیارت حضرت معصومه(س) مشرف شد

رئیس‌جمهور به زیارت حضرت معصومه(س) مشرف شد

قم- رئیس‌جمهور با تشرف به حرم حضرت معصومه(س)، ضمن زیارت و ادای احترام به شهدا، با زائران نیز گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور که صبح امروز به شهر مقدس قم سفر کرده است، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به زیارت بارگاه نورانی کریمه اهل‌بیت(س) مشرف شد.

رئیس‌ جمهور همچنین با حضور بر مزار علمای مدفون در حرم مطهر، شهدای گرانقدر، شهید علی لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، و شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

رئیس‌جمهور به زیارت حضرت معصومه(س) مشرف شد

پزشکیان در جریان این تشرف، با جمعی از زائران حرم مطهر نیز گفت‌وگو کرد.

دیدار و گفت‌وگو با مراجع عظام تقلید از دیگر برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به شهر مقدس قم است.

کد مطلب 6873122
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها