به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی در دیدار دکتر پزشکیان ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور به‌دلیل ارائه گزارش جامع از مسائل و تحولات کشور، اظهار داشت: پذیرش مسئولیت اداره کشور در شرایط کنونی، مسئولیتی سنگین و در عین حال ارزشمند است و امیدواریم خداوند متعال در انجام این وظیفه خطیر، یار و مددکار شما باشد و این مسئولیت به بهترین شکل به سرانجام برسد.



این مرجع تقلید با اشاره به برخی رویکردهای مدیریتی دولت، از جمله تفویض اختیارات به سطوح مختلف مدیریتی و توجه به ظرفیت مساجد در قالب مدیریت محله‌محور، این اقدامات را نشانه آینده‌نگری و نگاه راهبردی در اداره امور کشور دانست و افزود: مدیری که زمام امور را در اختیار دارد باید بتواند علاوه بر حل مسائل جاری، نیازها و اقتضائات آینده را نیز پیش‌بینی کند و این نگاه آینده‌نگرانه، از ویژگی‌های ارزشمند مدیریت است.



آیت‌الله سبحانی در ادامه با مرور بخشی از خاطرات خود از شرایط کشور در دوران جنگ جهانی دوم و سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۲۰، خاطرنشان کرد: در آن دوران به دلیل فقدان آمادگی‌ها و تمهیدات لازم، کشور با مشکلات گسترده‌ای در تأمین نیازهای اولیه مردم مواجه شد و حتی تهیه نان برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار بود. مقایسه آن شرایط با وضعیت کنونی کشور نشان می‌دهد که مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب تا چه اندازه در عبور از بحران‌ها و حفظ ثبات اجتماعی مؤثر است.



این مرجع تقلید افزود: مردم و نخبگان باید شرایط امروز کشور را در بستر تاریخی آن ارزیابی کنند. ایران در دهه‌های گذشته جنگ‌ها و بحران‌های متعددی را پشت سر گذاشته است و آنچه اهمیت دارد، توانایی نظام مدیریتی کشور در اداره امور و جلوگیری از بروز اختلالات گسترده در زندگی مردم است.



آیت‌الله العظمی سبحانی با تأکید بر ضرورت استقامت و پایداری در مسئولیت‌های خطیر حکمرانی اظهار داشت: هنر مدیریت آن است که در شرایط دشوار، با حفظ آرامش و تدبیر، امور کشور اداره شود. از این‌رو لازم است مسئولان با قوت قلب، امید و توکل به خداوند مسیر خدمت به مردم را ادامه دهند؛ چرا که «مَنْ کانَ مَعَ اللهِ کانَ اللهُ مَعَهُ».



این مرجع تقلید در ادامه با استناد به آیه شریفه «لِکُلِّ أَجَلٍ کِتَابٌ»، بر ضرورت توجه به اقتضائات زمان در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرد و گفت: شرایط و الزامات هر دوره با دوره دیگر متفاوت است و مدیران باید تصمیمات خود را متناسب با واقعیت‌های زمان اتخاذ کنند. اگر صاحب‌نظران و مسئولان ذی‌ربط پس از بررسی‌های کارشناسی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که توافقات و تفاهمات صورت‌گرفته به مصلحت کشور است، این تصمیم نیز بر اساس همین اصل عقلانی و قرآنی اتخاذ شده است و چنانچه در آینده شرایط تغییر کند، طبیعتاً تصمیمات متناسب با شرایط جدید اتخاذ خواهد شد.



آیت‌الله سبحانی با اشاره به نمونه‌های تاریخی از سیره پیامبر اکرم(ص)، از جمله پیمان‌های منعقد شده با قبایل یهودی مدینه و نیز صلح حدیبیه، تصریح کرد: در تاریخ اسلام نیز تصمیمات سیاسی و اجتماعی همواره متناسب با شرایط زمان اتخاذ شده است و آثار و نتایج بسیاری از این تصمیمات در ادامه مسیر آشکار شده است.



این مرجع تقلید در پایان با تأکید بر ضرورت توجه مستمر دولت به مسائل معیشتی مردم، اظهار داشت: انتظار می‌رود دولت همچنان موضوع معیشت و ثبات بازار را با حساسیت ویژه دنبال کند و با اتخاذ تدابیر لازم از نوسانات قیمتی، به‌ویژه در کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم مردم، جلوگیری کند؛ چرا که افزایش قیمت این اقلام به صورت مستقیم بر زندگی اقشار مختلف جامعه تأثیرگذار است.