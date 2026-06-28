پزشکیان: برای مواجهه با هر سناریوی احتمالی باید آماده باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان در جریان سفر به قم پس از تشرف به حرم مطهر کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، با آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس و نماینده ولیفقیه در استان قم، دیدار و گفتوگو کرد.
رئیسجمهور در این دیدار با تشریح آخرین تحولات و شرایط حاکم بر کشور بویژه در جریان جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، ضمن تبیین ابعاد مختلف این رخداد و اقدامات صورتگرفته از سوی ارکان مختلف نظام، اظهار داشت: دشمنان ملت ایران در این جنگ مرتکب جنایات گسترده و کمسابقهای شدند که به شهادت رهبری عظیمالشأن، جمعی از فرماندهان، مسئولان، شهروندان بیگناه و حتی دانشآموزان انجامید، اما در مقابل، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، بسیج و فرماندهی انتظامی، با ایثار، اقتدار و آمادگی مثالزدنی، کارنامهای درخشان و افتخارآمیز از خود به جا گذاشتند.
دکتر پزشکیان با تقدیر از همراهی و حضور آگاهانه مردم در صحنه، افزود: سرمایه اجتماعی و انسجام ملی مهمترین عامل ناکامی دشمن در تحقق اهداف راهبردی خود بود. دشمن با طراحی یک جنگ ترکیبی و چندلایه، در پی تضعیف ارکان نظام و ایجاد شرایط بیثباتی داخلی بود، اما حضور هوشمندانه و پایدار مردم در صحنه، تمامی محاسبات و سناریوهای آنان را با شکست مواجه کرد.
رئیسجمهور با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت شرایط جنگی تصریح کرد: دولت نیز همگام با نیروهای مسلح و مردم، با بسیج کامل ظرفیتهای اجرایی، مدیریتی و خدماتی کشور، تلاش کرد آثار و تبعات جنگ برای مردم به حداقل برسد. وزرا، استانداران، فرمانداران، بخشداران و مجموعه مدیران اجرایی کشور بهصورت شبانهروزی در میدان خدمت حضور داشتند تا ضمن حفظ پایداری خدمات عمومی، آرامش روانی و معیشتی جامعه نیز صیانت شود.
دکتر پزشکیان افزود: بخشی از راهبرد دشمن علاوه بر تهاجم نظامی، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالا، اعمال فشارهای اقتصادی، دامن زدن به نارضایتی عمومی و القای شرایط بحرانی در کشور بود، اما با لطف الهی، هوشیاری مردم و تلاش جهادی دستگاههای اجرایی، این توطئه نیز ناکام ماند و خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت.
رئیسجمهور همچنین با مرور روند تحولات سیاسی و دیپلماتیک منجر به توقف جنگ، نقش راهبردی و هدایتگرانه رهبری عالیقدر در مدیریت این مقطع حساس را مورد تأکید قرار داد و گفت: در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبری و مسئولیتهایی که در این چارچوب به دولت واگذار شد، دستاوردهایی در حوزههای مختلف حاصل شده است که از جمله آن میتوان برقراری آرامش وثبات نسبی در لبنان و همچنین برخی گشایشهای اقتصادی اشاره کرد.
دکتر پزشکیان با اشاره به تلاش برخی بازیگران برای ایجاد تنش و بیثباتی در منطقه، بهویژه در حوزه خلیج فارس، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره از ثبات، امنیت و گفتوگو حمایت کرده و امیدواریم تمامی طرفها به تعهدات و توافقات صورتگرفته پایبند باشند تا زمینه تقویت امنیت و آرامش پایدار در منطقه فراهم شود.
رئیسجمهور هدف از سفر به قم را علاوه بر زیارت بارگاه نورانی حضرت معصومه(س)، دیدار و گفتوگو با مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزههای علمیه عنوان کرد و گفت: دولت خود را نیازمند بهرهمندی مستمر از دیدگاهها، رهنمودها و دغدغههای مراجع و علما میداند. در این مسیر تلاش کردهایم کشور با کمترین چالش و اختلال اداره شود، اما شرایط پیشرو همچنان نیازمند هوشیاری، آمادگی و انسجام ملی است و باید برای مواجهه با هر سناریوی احتمالی آماده باشیم.
دکتر پزشکیان افزود: امیدواریم بتوانیم با تداوم خدمت صادقانه به مردم، پاسدار خون پاک شهدای والامقام جنگ اخیر باشیم و در برابر آنان و ملت ایران سربلند بمانیم.
قم - رئیسجمهور گفت: با وجود تلاش دولت برای اداره کشور با کمترین چالش، شرایط پیشرو همچنان نیازمند آمادگی همهجانبه است و باید برای مواجهه با هر سناریوی احتمالی آماده باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان در جریان سفر به قم پس از تشرف به حرم مطهر کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، با آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس و نماینده ولیفقیه در استان قم، دیدار و گفتوگو کرد.
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