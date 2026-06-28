مرادی:تردد خودروهای منطقه آزاد در هرمزگان تحقق یکی از مطالبات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی صبح یکشنبه در آیین آغاز طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر استان هرمزگان، با اشاره به سابقه طولانی طرح این مطالبه اظهار کرد: طی حدود دو دهه گذشته، نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی بارها این خواسته را به دولت‌ها و مسئولان کشور منتقل کرده بودند و امروز خوشحالیم که این موضوع وارد مرحله اجرا شده است.

وی افزود: حتی در آخرین جلسات دولت پیشین نیز این موضوع از سوی نمایندگان استان مطرح شد و اکنون با همراهی مجموعه دولت، استانداری، مناطق آزاد و شورای تأمین استان، این مطالبه مردمی به سرانجام رسیده است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقلیمی هرمزگان تصریح کرد: همواره این سؤال برای مردم مطرح بود که چرا در برخی مناطق آزاد کشور امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد فراهم است اما در استانی مانند هرمزگان، با شرایط خاص آب‌وهوایی و گرمای شدید، مردم از این امکان محروم باشند.

مرادی با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت اجتماعی گفت: اگر قرار است عدالت در عمل اجرا شود و حال مردم بهتر شود، یکی از مصادیق آن پاسخ‌دادن به مطالبات واقعی مردم است و اجرای این طرح نیز در همین راستا قرار دارد.

وی یکی از مهم‌ترین دلایل مطالبه مردم برای استفاده از خودروهای مناطق آزاد را کیفیت پایین خودروهای داخلی عنوان کرد و افزود: مردم ناچارند از خودروهایی استفاده کنند که مصرف سوخت بالا، قیمت زیاد و کیفیت نامناسب دارند و همین مسئله موجب شده بود درخواست استفاده از خودروهای باکیفیت‌تر به یکی از مطالبات جدی جامعه تبدیل شود.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از مجموعه مسئولان اجرایی، اعضای شورای تأمین، مدیران مناطق آزاد کیش و قشم و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی اظهار کرد: همه مجموعه‌ها در تحقق این مطالبه نقش داشتند و نگاه مثبتی نسبت به اجرای این طرح وجود داشت.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود از نیروهای مسلح، فرماندهان نظامی و دستگاه‌های امنیتی کشور به‌دلیل مدیریت شرایط جنگ اخیر تقدیر کرد و گفت: اگر امروز امنیت، آرامش و امکان برگزاری چنین مراسم‌هایی وجود دارد، نتیجه تلاش نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و همراهی مردم است.

وی افزود: مردم نیز در روزهای دشوار کنار کشور ایستادند و اجازه ندادند فضای جامعه دچار التهاب و بی‌ثباتی شود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی همچنین از عملکرد مدیران عامل مناطق آزاد کیش و قشم تقدیر کرد و گفت: نگاه مدیریتی در این مناطق نسبت به گذشته متفاوت شده و رویکرد جدید، بیش از گذشته معطوف به مردم و حل مسائل آنان است.

مرادی با تأکید بر ضرورت همدلی و پرهیز از حاشیه‌سازی در استان خاطرنشان کرد: هرمزگان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، همکاری و استفاده از فرصت‌ها برای توسعه است و نباید انرژی استان صرف اختلافات و حاشیه‌ها شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هرمزگان و مناطق آزاد اظهار کرد: در دل هر سختی، فرصت‌هایی برای پیشرفت وجود دارد و مسئولان باید از این فرصت‌ها برای بهبود شرایط زندگی مردم و توسعه اقتصادی استان استفاده کنند.