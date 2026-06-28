به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای معاونین و مدیران استان اصفهان با تبیین اولویت‌های کاری در سال ۱۴۰۵، به شرایط حساس کنونی اشاره کرد و اظهار کرد: موفقیت استان در گرو فعال‌سازی ظرفیت‌های شهرستان‌هاست و مدیران نباید در پشت درهای بسته اتاق‌های خود منتظر گزارش‌ها باشند؛ بلکه باید با رصد میدانی، فاصله میان بدنه کارشناسی و مدیریت ارشد را از بین ببرند.

از شعار تا عمل؛ خروجی جلسات باید «گره‌گشا» باشد

استاندار اصفهان با انتقاد از هرگونه وقفه در خدمت‌رسانی، تصریح کرد: جلسات اداری باید از حالت تشریفاتی خارج شده و به اقدامات اجرایی تبدیل شوند.

وی خطاب به مدیران کل و فرمانداران تأکید کرد: خروجی جلسات باید منجر به حل مسائل مردم در حوزه‌های مختلف از جمله جوانی جمعیت، مسائل اقتصادی و اجتماعی شود. مدیران باید با روحیه جهادی و تکیه بر کارشناسی دقیق، فضای پویایی را در دستگاه‌های اجرایی حاکم کنند.

پیگیری پروژه‌های کلان و آماده‌سازی برای سفرهای استانی

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به در پیش بودن سفرهای استانی ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: باید با احصای دقیق مصوبات، برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌گیری از منابع مالی جهت پیشبرد پروژه‌های کلان استان صورت گیرد.

وی همچنین بر پیگیری ویژه برنامه‌های زیرساختی به‌ویژه در بخش مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده تأکید کرد و افزود: رایزنی با نهادهای ملی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده با جدیت دنبال می‌شود و این اقدامات باید با سرعت مضاعف تداوم یابد.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به ضرورت تاب‌آوری استان در برابر چالش‌های فصلی، بر مدیریت هوشمندانه انرژی برای پیشگیری از تنش‌های احتمالی در حوزه‌های برق و گاز تأکید کرد.

وی همچنین بر حفظ پایداری واحدهای تولیدی و راه‌اندازی پروژه‌های راکد تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های عظیم تولیدی در اصفهان، باید برای حفظ اشتغال و شکوفایی اقتصادی، برنامه‌های عملیاتی و دقیق تدوین شود.

تأکید بر امیدآفرینی در جامعه

جمالی‌نژاد در پایان، پیگیری مستمر مصوبات و نظارت بر فرآیندهای اداری را وظیفه اصلی مدیران دانست و اظهار کرد: ایجاد آرامش روانی و امید اجتماعی در جامعه از اولویت‌های اصلی است؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، احزاب و تشکل‌های مردمی، فضای کار و تلاش را در جای‌جای استان پهناور اصفهان گسترش دهند.