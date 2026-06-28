به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی ظهر یکشنبه در جلسه هم‌اندیشی مجمع نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در سال جاری، با تسلیت ماه محرم و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی سوم، قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان با وجود شرایط خاص، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکردند که این موضوع شایسته تقدیر است.

نقش نمایندگان در انعکاس مسائل قضایی استان

وی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی افزود: نمایندگان مردم در مجلس و مسئولان قضایی به دلیل مراجعات گسترده مردمی، ملجأ و پناهگاه مردم هستند و بخش قابل توجهی از مشکلات و مطالبات اجتماعی به این دو نهاد ارجاع می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری کردستان با اشاره به سه حوزه مهم مرز، معدن و کشاورزی در استان گفت: ساماندهی این بخش‌ها می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استان داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی قضایی، خواستار مساعدت نمایندگان در تخصیص زمین و تأمین اعتبارات لازم برای احداث ساختمان‌های دادگستری در دیواندره و دهگلان و همچنین بازسازی زندان مریوان شد.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین بر ضرورت حمایت نمایندگان در استقرار ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستان‌های قروه و مریوان تأکید کرد.