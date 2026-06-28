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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

باند ۳ نفره سارقان به‌عنف در اندیمشک متلاشی شد

باند ۳ نفره سارقان به‌عنف در اندیمشک متلاشی شد

اندیمشک - فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: اعضای باند سه نفره سارقان به‌عنف که در سرقت موبایل از یک مسافر نقش داشتند، در کمتر از ۲۴ ساعت توسط کلانتری ۱۱ این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به‌عنف تلفن همراه از یک مسافر، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سوابق و شیوه‌های سرقت، در کمتر از ۲۴ ساعت اعضای باند سه نفره سارقان به‌عنف و شرور را که دارای سوابق متعدد سرقت بودند، در سطح حوزه استحفاظی شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک ادامه داد: پس از هماهنگی قضائی، متهمان در قالب سه عملیات ضربتی و منسجم در مخفیگاه‌های خود دستگیر شدند.

وی بیان کرد: خودروی مورد استفاده در سرقت نیز از مخفیگاه متهمان کشف و توقیف شد.

موسوی گفت: متهمان دستگیر شده پس از مواجهه حضوری با شاکی، صراحتاً به بزه ارتکابی اعتراف کردند.

وی افزود: سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 6873215

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