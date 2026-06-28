به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمساله موسوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت بهعنف تلفن همراه از یک مسافر، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی سوابق و شیوههای سرقت، در کمتر از ۲۴ ساعت اعضای باند سه نفره سارقان بهعنف و شرور را که دارای سوابق متعدد سرقت بودند، در سطح حوزه استحفاظی شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی اندیمشک ادامه داد: پس از هماهنگی قضائی، متهمان در قالب سه عملیات ضربتی و منسجم در مخفیگاههای خود دستگیر شدند.
وی بیان کرد: خودروی مورد استفاده در سرقت نیز از مخفیگاه متهمان کشف و توقیف شد.
موسوی گفت: متهمان دستگیر شده پس از مواجهه حضوری با شاکی، صراحتاً به بزه ارتکابی اعتراف کردند.
وی افزود: سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
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