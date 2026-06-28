دستگیری ۴ سارق و کشف ۱۵ فقره سرقت از باغات در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابینژاد شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از باغات شهرستان که با شگردی خاص صورت میگرفت، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی «آبشینه» قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، موفق به شناسایی هویت سارقان شدند، ادامه داد: در یک عملیات غافلگیرانه، ۴ نفر متهم این پرونده دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به مقر انتظامی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان همدان تصریح کرد: متهمان در بازجوییهای فنی و تخصصی پلیس، به ارتکاب ۱۵ فقره سرقت از باغات این منطقه اعتراف کردند.
وی با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، از باغداران و شهروندان خواست تا نسبت به ایمنسازی اموال خود و استفاده از تجهیزات حفاظتی اقدام کنند.
سرهنگ طولابینژاد در پایان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا شاهد ارتقای ضریب امنیت و آرامش در سطح شهرستان باشیم.
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