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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

دستگیری عاملان سرقت خشن طلا از بانوی دهدشتی؛ ۴ متهم در چنگال پلیس

دستگیری عاملان سرقت خشن طلا از بانوی دهدشتی؛ ۴ متهم در چنگال پلیس

یاسوج- فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از دستگیری چهار نفر از عاملان سرقت به عنف طلاجات یک بانوی دهدشتی در عملیاتی سریع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاجات از یک بانوی ساکن مسکن مهر دهدشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی با همکاری مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، در مدت زمانی کوتاه موفق به شناسایی چهار نفر از عاملان این سرقت و محل اختفای آنان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی هدفمند متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های تخصصی و در مواجهه با مستندات پلیس به ارتکاب سرقت به عنف یک رشته گردنبند طلای حدود ۱۸ گرمی اعتراف کردند، گفت: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهمان برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

سرهنگ موسوی با تأکید بر لزوم مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت، از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با مجرمان برخورد قانونی صورت گیرد.

کد مطلب 6882328

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