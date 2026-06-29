دستگیری ۲ سارق و ۲ مالخر در همدان؛ ۱۳ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی‌نژاد اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از مغازه‌ها، بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ شکریه قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی، یک سارق سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر کردند؛ متهم در تحقیقات به سه فقره سرقت از مغازه‌ها اعتراف و ۲ نفر مالخر را نیز معرفی کرد که در ادامه هر ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، هر سه متهم به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان همچنین از دستگیری یک سارق ساختمان‌های خالی از سکنه خبر داد و گفت: در پی اعلام همسایگان مبنی بر سر و صدا در یک منزل خالی از سکنه، گشت انتظامی کلانتری ۱۲ مدرس بلافاصله در محل حاضر و با هماهنگی قضایی متهم را دستگیر کرد.

وی ادامه داد: در بازرسی از متهم، مقادیری شیرآلات کشف شد و متهم در بازجویی‌ها به ۱۰ فقره سرقت شامل یخچال، ابزارآلات، شیرآلات و کنتور آب اعتراف کرد؛ این متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ طولابی‌نژاد در پایان با تاکید بر نقش شهروندان در پیشگیری از سرقت، از همشهریان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند و با نصب و راه‌اندازی سیستم‌های دوربین مداربسته، پلیس را در برقراری نظم و امنیت یاری کنند.