جرایم خشن در قرچک ۵۶ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان غلامی، دادستان عمومی و انقلاب قرچک، ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، کاهش جرایم خشن را مهم‌ترین دستاورد حوزه امنیت اجتماعی در این شهرستان عنوان کرد و گفت: در آغاز مسئولیت، افزایش نزاع‌های دسته‌جمعی و برخی جرایم خشن از مهم‌ترین چالش‌های قرچک بود، اما با هماهنگی میان دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی و برخورد با افراد شرور، میزان این جرایم در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد کاهش یافته است.

او با تأکید بر اینکه «امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است» افزود: افرادی که با سلاح‌کشی، قدرت‌نمایی یا ایجاد رعب و وحشت امنیت شهروندان را تهدید کنند، با شدیدترین برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد.

دادستان قرچک همچنین از ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار خبر داد و گفت این افراد حتی پس از آزادی نیز به‌صورت مستمر تحت رصد قرار دارند تا از تکرار جرم و بازگشت آنان به فعالیت‌های مجرمانه جلوگیری شود.

غلامی در بخش دیگری از سخنان خود، پرونده فاضلاب گلشهر و باغ‌شهر را از مهم‌ترین مطالبات عمومی شهرستان دانست و گفت دادستانی با ورود مستقیم به این موضوع و برگزاری جلسات متعدد، روند اجرای مصوبات مربوط به رفع این مشکل را پیگیری می‌کند.

او ایمن‌سازی مسیر راه‌آهن در محدوده کمربندی جنوبی قرچک را نیز از اقدامات شاخص دستگاه قضایی برشمرد و گفت با الزام شرکت راه‌آهن به اجرای اقدامات ایمنی، شمار حوادث ریلی در این محور به نزدیک صفر رسیده است.

دادستان قرچک همچنین از رفع موانع حقوقی پروژه زیرگذر شهرک صنعتی، صدور سند مالکیت تک‌برگ برای حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی شهرک صنعتی و بازگشت یک قطعه زمین متعلق به بیت‌المال به ارزش تقریبی چهار هزار میلیارد تومان خبر داد؛ زمینی که به گفته او پیش‌تر مورد تعرض سودجویان قرار گرفته بود.

غلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز و حفاظت از منابع طبیعی گفت طی دو سال گذشته صدها مورد ساخت‌وساز غیرقانونی قلع و قمع و ده‌ها حلقه چاه غیرمجاز نیز مسدود شده است.

وی همچنین از تعیین تکلیف بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو و یک‌هزار و ۴۰۰ دستگاه موتورسیکلت رسوبی خبر داد و گفت این اقدام به ساماندهی پارکینگ‌ها و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط کمک کرده است.

دادستان قرچک در پایان با اشاره به برخی شاخص‌های عملکردی دستگاه قضایی و انتظامی اظهار کرد: تصادفات منجر به فوت در شهرستان ۵۵ درصد کاهش یافته، کشفیات مواد مخدر ۶۳ درصد افزایش داشته و طرد اتباع غیرمجاز نیز ۴۶ درصد بیشتر شده است. به گفته غلامی، دادسرای قرچک طی دو سال اخیر سه بار رتبه نخست استان تهران را در حوزه پرونده‌های بدون کاغذ کسب کرده و اکنون ۹۹ درصد ابلاغ‌های قضایی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ اقدامی که به گفته او موجب کاهش مراجعات حضوری و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.