خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ یکی از برکات لایزال و لایتناهی همسایگی با مشهدالرضا (ع)، توفیق میزبانی از زائران و دلدادگان اهلبیت (ع) است. مردم دیار بابالرضا از این همجواری مبارک همواره بهترین بهره را بردهاند و هرگاه خیل عاشقان از مسیر خراسان شمالی راهی مشهد مقدس شدهاند، سفره میهماننوازی و ارادت خود را در مسیر زائران گستراندهاند.
این روزها نیز در آستانه آیین تشییع قائد شهید امت، جادههای خراسان شمالی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است؛ از آمادهسازی موکبها و استقرار نیروهای امدادی گرفته تا بسیج ظرفیتهای مردمی و دولتی، همه چیز حکایت از استانی دارد که خود را برای میزبانی از میلیونها زائر آماده کرده است.
خراسان شمالی؛ دروازه ورود زائران به مشهد
سرهنگ هادی نعیمی، معاون هماهنگکننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، نخستین موکب خراسان شمالی از ورودی استان در دوراهی دشت آغاز شده و تا مشهد مقدس ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به پیشبینی برپایی ۳۰۰ موکب در این مسیر افزود: این موکبها با همت مردم، گروههای جهادی، هیئتهای مذهبی، پایگاههای بسیج و نیروهای داوطلب برپا میشود و جلوهای از مشارکت و همدلی مردم استان را به نمایش خواهد گذاشت.
۳۰۰ موکب برای خدمت به زائران
نعیمی با بیان اینکه برخی موکبها بهصورت کامل خدمات اسکان، پذیرایی و درمانی ارائه خواهند کرد، گفت: برای هر وعده غذایی، پذیرایی از پنج هزار نفر پیشبینی شده و خدمات درمانی نیز با همکاری هلالاحمر، اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی در موکبهای تعیینشده ارائه میشود.
وی ادامه داد: بخشی از موکبها نیز بهصورت داوطلبانه خدماتی همچون پذیرایی، اسکان و خدمات تخصصی از جمله تعمیر خودرو را به زائران ارائه خواهند کرد.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی افزود: برای اسکان ۵۰۰ هزار نفر طی پنج روز و پذیرایی از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برنامهریزی شده است.
«خانه رهبر شهیدم»؛ پویشی برای میزبانی از زائران
نعیمی از اجرای پویش «خانه رهبر شهیدم» خبر داد و اظهار کرد: خانوادههایی که امکان میزبانی از زائران را دارند، آمادگی خود را برای اسکان مهمانان در منازل شخصی اعلام کردهاند.
وی تصریح کرد: خراسان شمالی به دلیل همجواری با مشهد مقدس، میزبان حجم گستردهای از زائران خواهد بود و تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و حاکمیتی استان برای تأمین اقلام اساسی و ارائه خدمات مورد نیاز در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: علاوه بر خدمترسانی به زائران، برنامههای فرهنگی و مذهبی متعددی نیز در مساجد و تجمعات مردمی سطح خراسان شمالی برگزار خواهد شد.
نعیمی گفت: پیشبینی حضور ۱۰۰ هزار نفر از مردم خراسان شمالی در مراسم مشهد انجام شده و تاکنون ۱۵ نقطه برای اسکان و بیش از ۲۰۰ ظرفیت هیئتهای مذهبی استان در مشهد برای پذیرایی از زائران سازماندهی شده است.
آمادهباش جادههای خراسان شمالی
مهدی میقانی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل استان برای خدماترسانی به زائران خبر داد و اظهار کرد: در طول ۲۵۰ کیلومتر راه شریانی خراسان شمالی، هفت موکب برای خدماترسانی و رفع خستگی زائران برپا خواهد شد.
وی افزود: بهمنظور ارتقای ایمنی سفرها، در مجموع ۲۵ نقطه امدادی برای استقرار ماشینآلات راهداری، پلیس راه، هلالاحمر و اورژانس در محورهای استان پیشبینی شده است.
میقانی ادامه داد: تمامی ظرفیت ناوگان حملونقل مسافری برونشهری و حتی ناوگان کارخانجات برای جابهجایی زائران به کار گرفته خواهد شد تا خدماترسانی به زائران و مترددین بدون وقفه انجام شود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی، تأمین آرامش و امنیت زائران و ایجاد هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی و امدادی در روزهای پرتردد پیشرو است.
تأکید بر ایمنی و ساماندهی تردد زائران
قاسمیهنری، مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی، نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر حضور مستمر نیروهای امدادی در حاشیه جادهها را عامل مهمی در افزایش احساس امنیت زائران دانست و بر رعایت کامل الزامات ایمنی و سلامت تأکید کرد.
همچنین سرهنگ حاجتی، مسئول خدمات اردویی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، بر ضرورت تعیین مبادی حرکت زائران از شهرستانهای مختلف استان به سمت مشهد مقدس تأکید کرد و گفت: ساماندهی تردد زائران و برنامهریزی دقیق برای اعزام کاروانها، نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به مسافران و زائران خواهد داشت.
پیشبینی هفت میلیون تردد در محورهای استان
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در پایان با اشاره به حجم بالای سفرها گفت: تردد و حضور سه میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مسیر خراسان شمالی به سمت مشهد پیشبینی میشود که با احتساب رفت و برگشت، حجم ترددها به حدود هفت میلیون نفر خواهد رسید.
این روزها بابالرضا بیش از همیشه عطر میزبانی به خود گرفته است؛ از موکبهایی که در جادهها برپا میشوند تا خانههایی که بیمنت درهای خود را به روی زائران میگشایند، همه چیز حکایت از ارادتی دیرینه دارد. مردمان این دیار بار دیگر خود را برای خدمتی عاشقانه مهیا کردهاند تا مسیر منتهی به حرم رضوی، نه فقط راهی برای عبور زائران، بلکه جلوهای از همدلی، ایثار و میهماننوازی مردم خراسان شمالی در آیین تشییع قائد شهید امت باشد.
نظر شما