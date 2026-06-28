اعزام ۱۰ هزار گیلانی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی تشییع قائد شهید در استانداری گیلان اظهار کرد: بعثت مردمی پس از شهادت رهبر انقلاب، یک اتفاق تاریخی است که آیندگان بدان افتخار خواهند کرد.

وی به بصیرت و بیداری، حذف دوقطبی‌ها و ایجاد انسجام اجتماعی پس از شهادت رهبر انقلاب در کشور اشاره کرد و گفت: امروز همگی زیر یک بیرق فارغ از هرگونه نگاهی در برابر یک دشمن ایستادند و خواهان انتقام هستند.

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: مراسم تشییع رهبر انقلاب بزرگترین تجمع انسانی خواهد بود.

سردار دامغانی به اعزام‌ و حرکت ۱۰ هزار نفری مردم گیلان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر اشاره و عنوان کرد: انسجام این امر نیازمند هماهنگی کامل همه کمیته‌ها در تمام شهرستان‌ها است.

وی افزود: گرمای هوا، معطل ماندن‌های طولانی و تامین امنیت جسمی و روانی از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار بگیرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: بسیج و سپاه دو نهاد رسمی جهت ثبت‌نام و اعزام داوطلبین هستند و اطلاع‌رسانی برعهده صدا و سیما است.

سردار دامغانی ضمن تاکید بر لزوم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها بیان کرد: این مراسم فارغ از تشییع رهبر، به نوعی حرکت و راهپیمایی از استان به پایتخت است لذا از پذیرش گروه‌های سنی حساس ممانعت می‌شود.

وی به امنیت، ترابری، سلامت، تغذیه، پشتیبانی و ... به عنوان مسائل مهم اشاره و عنوان کرد: تمام این موارد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از خودروهای مجهز است تا مردم با مشکل خاصی مواجه نشوند.