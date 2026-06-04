سردار دامغانی: شهادت فعالان رسانه مانع روایت حقیقت نیست

به گزارش خبرنگار مهر،سردار حمید دامغانی عصر پنجشنبه با حضور در قرارگاه رسانهای «سردار شهید نائینی» در رشت، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم و گرامیداشت ارتحال امام راحل، رهبر شهید انقلاب و ۸ هزار شهید استان گیلان، با اشاره به پیوند میان ایام جاری و حماسههای دوران جنگ رمضان، اظهار کرد: کشور ما در این ایام حال و هوای دیگری دارد. این جنگ، علیرغم تمامی تلخیها، برکتی عظیم با خود آورد؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این یک بعثت مردمی بود.
فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: آنچه در طول بیش از ۹۰ شب و روز در سطح کشور رخ داد، صحنههایی باورنکردنی و شبیه به اعجاز بود که تمام دنیا باید سالیان سال برای تحلیل آن بنشینند.
وی برانگیختگی ملت ایران را در برابر حملات نظامی و ترور فرماندهان، پدیدهای معجزهآسا و فراتر از تحلیلهای پژوهشگران اجتماعی جهان دانست و گفت: این پدیده برای جهان غریب و عجیب است. من شنیدهام که پژوهشگران اجتماعی از کشورهای مختلف برای تحلیل این موضوع آمدهاند که تحلیل کنند چگونه کشوری که مورد حمله نظامی قرار گرفته و فرماندهان و سرداران آن ترور شدهاند، بهجای رعب و وحشت، دچار یک برانگیختگی عظیم و امیدواری شده است؛ این پدیدهای است که در طول تاریخ نظیر ندارد.
تلاقی هویت ملی و دینی در مقطع تاریخی خاص
فرمانده سپاه قدس گیلان با تأکید بر ماهیت کنونی حوادث، تصریح کرد: ما در مواجهه با یک مقطع خاص تاریخی هستیم که در آن، عظمت مردم ایران از طریق ویژگیهای اختصاصی برخاسته از هویت ملی، دینی و انقلابی خود را به نمایش میگذارد.
وی افزود: اطمینان داشته باشید این مقطع از تاریخ کشور و انقلاب، نه فقط در این سرزمین، بلکه در کل جهان به عنوان یک نقطه عطف ماندگار یاد خواهد شد و تمام کسانی که در این صحنه نقشآفرینی کردهاند، در تاریخ جاودانه خواهند شد.
رسالت سنگین رسانه در برابر خباثت دشمن
سردار دامغانی از نقش و مسئولیت خبرنگاران و اهالی رسانه گفت و اظهار کرد:وظیفه رسانهها در این ایام، پوشش خبری این عظمت و نمایش برانگیختگی مردم است. این یک رسالت بسیار سنگین است که نیازمند هنر و توانمندی است. خوشبختانه شاهد برانگیختگی در حوزه رسانه نیز هستیم.
وی با اشاره به خباثت رژیم صهیونیستی و آمریکا در هدف قرار دادن جریان رسانهای، افزود:یکی از جلوههای خباثت دشمن، تلاش برای شهادت دادن خبرنگاران بود؛ چرا که آنها را سکوی برای فریاد حقیقت میدیدند. چرا که خبرنگاران با نشان دادن ماهیت اصلی ثابت کردند که آنچه برای دشمن قابل تحمل نیست، همان حقیقت است.
شهادت شهید نائینی؛ پیوند با مسیر شهدای رسانه است
فرمانده سپاه قدس گیلان با یادکرد از شهدای رسانه، بهویژه شهید آئینی و شهید نائینی، گفت: همانگونه که در لبنان و غزه دشمن تلاش میکند با شهادت خبرنگاران، حقیقت را پنهان یا متوقف کند، در اینجا نیز با هدف خاموش کردن حقیقت، به دنبال شهادت شهدای رسانه است. اما شهادت، تنها باعث برانگیختگی بیشتر راهیابان این مسیر میشود.
وی با اشاره به نقش قرارگاه رسانهای، افزود: همین شهادت بود که منجر به تشکیل این قرارگاه برای انسجامبخشی و ایجاد بستری جهت تولید محتوا شد. از همت تمامی کسانی که در این صحنه حضور دارند تشکر میکنم.
فرمانده سپاه قدس گیلان بر سنگینی این رسالت تأکید کرد و گفت: این کار واقعاً معجزه میطلبد. از اهالی رسانه میخواهم که عظمت این حرکت را بهدرستی به تصویر بکشند و با توسل به شهدا و اهل بیت (علیهمالسلام)، این اتفاقات بزرگ را به شکلی که شایسته است، منعکس کنند.
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