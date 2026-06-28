به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که در مجموعه «چشمانداز زندگی» منتشر شده، به یکی از مهمترین چالشهای جهان امروز یعنی فرسایش درک متقابل، گسترش سوءتفاهم و افزایش شکافهای اجتماعی میپردازد.
کرزناریک، فیلسوف اجتماعی و از چهرههای شناختهشده فلسفه کاربردی، در این کتاب تلاش میکند نشان دهد همدلی صرفاً یک احساس یا فضیلت اخلاقی نیست، بلکه مهارتی آموختنی است که میتواند در سطوح فردی، اجتماعی و حتی سیاسی اثرگذار باشد.
نویسنده که از بنیانگذاران «مدرسه زندگی» در لندن و همچنین بنیانگذار «موزه همدلی» است، با تکیه بر پژوهشهای علمی، روایتهای تاریخی و تجربههای انسانی، راههایی برای تقویت ظرفیت همدلانه انسان ارائه میکند. او معتقد است توانایی دیدن جهان از منظر دیگران میتواند به بهبود روابط، تصمیمگیریهای آگاهانهتر و شکلگیری جامعهای انسانیتر کمک کند.
در بخشی از متن روی جلد کتاب آمده است: «اگر میخواهیم جهانی انسانیتر بسازیم، باید همدلی را بیاموزیم.» کرزناریک در ادامه توضیح میدهد که همدلی زمانی قدرت واقعی خود را نشان میدهد که از سطح احساس فراتر رفته و به کنش و عمل تبدیل شود.
متن پشت جلد نیز تصویری از جایگاه فکری نویسنده ارائه میدهد: «او متفکری است که فلسفه را از قلمرو انتزاعی بیرون میکشد و آن را به ابزاری برای زیستن، تصمیمگیری و تغییر جهان بدل میکند.»
رویکردی که سبب شده آثارش به بیش از ۲۵ زبان ترجمه شود و در سطح بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
«همدلی به چه کار آید» از معدود کتابهایی است که همدلی را نه یک ویژگی شخصیتی، بلکه «مهارتی تمدنساز» معرفی میکند؛ مهارتی که میتوان آن را آموخت، تمرین کرد و از روابط فردی تا عرصههای سیاست، اقتصاد و آینده جوامع گسترش داد.
انتشار این کتاب میتواند برای مخاطبان آثار آلن دوباتن نیز جالب توجه باشد؛ چراکه کرزناریک نیز مانند دوباتن میکوشد مفاهیم فلسفی را از فضای صرفاً نظری خارج کرده و به مسائل ملموس و روزمره زندگی انسان معاصر پیوند بزند.
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