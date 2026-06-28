مدیران تامین اجتماعی برای پزشک خانواده جلسه گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جزییات خدمات حوزه درمان، منابع مالی و ارائه خدمات درمانی و نحوه نقشآفرینی سازمان تامین اجتماعی در چارچوب اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، در جلسهای با حضور مدیرعامل، قائممقام و جمعی از معاونین و مدیران سازمان تأمیناجتماعی بررسی شد.
در این جلسه همچنین، موضوعات مرتبط با طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع شامل تأمین مالی طرح، چگونگی اجرای سطوح سهگانه طرح، تعهدات تأمیناجتماعی و صیانت از وظایف، ماموریتها و منابع صندوق و دیگر موضوعات مربوطه در حوزه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در بخشهای پایش سلامت و خدمات درمانی، دیگر زوایای مورد بررسی اجرای طرح در این جلسه محسوب میشوند.
همچنین توزیع پزشکان در مراکز درمانی و تشریح تکالیف سازمان تأمیناجتماعی در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز در این جلسه، مطرح و در ارتباط با جزییات مربوطه گفتوگو شد.
سازمان تأمیناجتماعی در نشستهای مشترک با وزارت بهداشت و نهادهای حاضر در اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع و همچنین در جلسات متعدد داخلی سازمانی، وضعیت چگونگی اجرای طرح مذکور را بررسی و همراهی با اجرای این طرح ملی حوزه درمان را در قالب تکالیف مربوطه اعلام کرده است.
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