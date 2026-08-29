آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۸ واحد مسکن امید در رزن

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر شنبه در آیین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی ۱۸ واحد مسکن امید در شهرستان رزن با اشاره به اهمیت تامین مسکن برای دهکهای پایین درآمدی، اظهار کرد: مسکن یکی از اساسیترین نیازهای مردم است و باید از همه ظرفیتهای موجود برای کاهش دغدغه اقشار کمدرآمد در این حوزه استفاده شود.
وی با اشاره به راهاندازی پویش «سرپناه» در استان همدان، افزود: در کنار تسهیلات و منابع دولتی برخی خانوادهها به دلیل ناتوانی در تامین آورده مورد نیاز از خانهدار شدن بازماندهاند که این پویش با هدف استفاده از ظرفیت خیرین و نیکوکاران برای حمایت از این افراد راهاندازی شده است.
استاندار همدان با بیان اینکه کمک به تامین مسکن اقدامی ماندگار و موثر در زندگی خانوارهای کمبرخوردار است، گفت: کمکهای معیشتی هرچند ارزشمند هستند اما تامین سرپناه میتواند بخش بزرگی از هزینههای زندگی خانوادههای نیازمند را کاهش دهد.
ملانوریشمسی با دعوت از خیرین صاحبان صنایع و مردم برای مشارکت در این پویش، اظهار کرد: هر میزان مشارکت مردمی حتی در حد کمکهای کوچک میتواند در ساخت این واحدها موثر باشد و همه مردم میتوانند در این کار خیر سهیم شوند.
وی همچنین از مسئولان و دستگاههای اجرایی خواست با جدیت بیشتری موضوع تامین مسکن اقشار کمدرآمد را دنبال کنند.
۳۷۲ واحد مسکن امید در استان همدان در دست اجرا است
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان نیز در این مراسم گفت: امروز با حضور استاندار همدان عملیات اجرایی ۱۸ واحد مسکن امید در شهرستان رزن آغاز شد.
مسعود رضایی با بیان اینکه این پروژه در قالب پویش «سرپناه» اجرا میشود، اظهار کرد: تاکنون عملیات اجرایی ۳۷۲ واحد در سطح استان در این قالب آغاز شده و ۱۸ واحد شهرستان رزن نیز بخشی از این برنامه است.
وی افزود: برای تامین منابع این واحدها تسهیلات قرضالحسنه بنیاد مسکن، کمکهای حساب حضرت امام (ره)، منابع کمیته امداد و بهزیستی و همچنین ظرفیت صندوق امداد ولایت پیشبینی شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان ادامه داد: بخش باقیمانده منابع مورد نیاز نیز با مشارکت خیرین، نیکوکاران و واحدهای تولیدی و صنعتی در قالب مسئولیتهای اجتماعی تامین خواهد شد.
رضایی با تاکید بر اهمیت مشارکت عمومی در اجرای این طرح، گفت: امیدواریم با همراهی مردم و خیرین زمینه تامین سرپناه برای خانوادههای کمدرآمد و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی بیش از گذشته فراهم شود.
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