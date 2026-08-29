شناسایی ۱۱۱ مدرسه کانکسی و ناایمن در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر شنبه در مراسم افتتاح مدرسه ۹ کلاسه روستای «ملابداغ» ضمن قدردانی از مسئولان محلی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نماینده مردم، فرماندار، بخشداران، شوراهای اسلامی، دهیاران و سایر مسئولان محلی برای رفع نیازها و دغدغههای مردم پیگیری و تلاش میکنند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) افزود: داشتن قرآن فقط به این معنا نیست که چند جلد قرآن در خانه، مدرسه و مسجد داشته باشیم بلکه باید از محتوای قرآن و سیره رفتاری اهل بیت (ع) استفاده کنیم و آن را در زندگی، کار، تلاش، دانش، معرفت، نشاط، همبستگی و محبت به یکدیگر به کار بگیریم.
استاندار همدان با بیان اینکه مدرسه محل تعلیم و تربیت است، گفت: باید در مدارس به کودکان و نوجوانان یاد بدهیم که چگونه رفتار و زندگی کنند و چگونه در جامعه نقشآفرین باشند و در رشد و تعالی جامعه سهم داشته باشند.
ملانوریشمسی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر اجرای طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی تصریح کرد: عدالت آموزشی یعنی فرزندان این سرزمین در هر نقطهای از کشور چه شهر و چه روستا از فضای آموزشی استاندارد، باکیفیت و تجهیزات مناسب برخوردار باشند.
وی ادامه داد: نباید دانشآموزی در شهر همدان از فضای آموزشی بهتر برخوردار باشد و دانشآموزی در دمق یا یک روستا از امکانات کمتری استفاده کند، عدالت آموزشی به این معنا است که هر کودکی در هر نقطهای که زندگی میکند عادلانه از تعلیم و تربیت بهرهمند شود چراکه سرنوشت او به همین آموزش و تربیت وابسته است.
استاندار همدان نهضت عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی را یکی از اقدامات شاخص، مهم و اولویتدار دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش پایه و اساس تربیت جامعه و اساس حرکتهای رو به رشد و شتابان جامعه است.
ملانوریشمسی با تاکید بر ضرورت توجه به دانش، فناوری و خلاقیت اظهار کرد: برای توسعه و پیشرفت، همتراز شدن و رقابت با دنیا باید بهروز، اهل دانش، فناوری و خلاقیت باشیم و بتوانیم خودمان را در یک مسیر رقابتی با دنیا قرار دهیم و در غیر این صورت عقب خواهیم ماند.
وی افزود: نشاط اجتماعی، شادی، امکانات، رفاه و معیشت خوب مردم همه در گرو این است که جامعه را به خوبی تربیت کنیم و در صورتی که انسانهای فهمیده، اهل دانش و بصیرت تربیت کنیم میتوانند امکاناتی را که خداوند در اختیارشان قرار داده به خوبی بشناسند و در مسیر رفاه و پیشرفت خود و جامعه از آن استفاده کنند.
استاندار همدان در ادامه با اشاره به اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی در استان گفت: در استان همدان ۱۱۱ مدرسه کانکسی و ناایمن در قالب این طرح احصا و شناسایی شده و در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون ۷۳ مدرسه از این مدارس به اتمام رسیده و راهاندازی شده و تلاش میکنیم هرچه سریعتر مابقی نیز به سرانجام برسد.
وی با تاکید بر اینکه در صورت ایجاد مجدد مشکل برای مدارس باید آنها دوباره در دستور کار قرار گیرند، گفت: اگر میخواهیم مهاجرت شکل نگیرد و روستاها آباد شوند و مردم در زمینه فرزندآوری اقدام کنند، باید آموزش و تعلیم و تربیت را به عنوان یکی از نیازهای اصلی جامعه مورد توجه قرار دهیم و زیرساخت، محتوا و مباحث سختافزاری و نرمافزاری آن را فراهم کنیم.
آزادسازی ۱۷۱ هکتار از زمینهای رزن اقدام بسیار بزرگی بود
ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستان رزن اظهار کرد: لازم میدانم از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس اداره اطلاعات و سایر مسئولان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به خاطر اقدام اخیر در خصوص آزادسازی اراضی شرق رزن تشکر کنم.
وی ادامه داد: آزادسازی ۱۷۱ هکتار از زمینهای رزن اقدام بسیار بزرگی بود و یک نوع اقدام تحولآفرین مدیریتی و انگیزهای برای حل مسئله مردم محسوب میشود.
استاندار همدان با بیان اینکه این اقدام مصداق شنیدن صدای واقعی مردم است، گفت: رئیس جمهور بر شنیدن صدای مردم تاکید دارد و دولت چهاردهم آمده است تا صدای مردم را بشنود.
ملانوری شمسی با تاکید بر اهمیت همکاری دستگاههای مختلف افزود: اینکه دولت، دستگاه قضایی، مجموعه اطلاعاتی، نماینده مردم در مجلس، امام جمعه، کارشناسان و سایر مسئولان در کنار یکدیگر قرار بگیرند و برای حل یک مسئله اقدام کنند، همان تعاملی است که نتیجه آن خدمترسانی واقعی به مردم خواهد بود.
وی با اشاره به آثار آزاد سازی ۱۷۱ هکتار از اراضی شرق رزن گفت: در این موضوع حدود ۲۰۰ پرونده قضایی مختومه شده و حدود ۳۰۰ کشاورز دغدغه زمینشان برطرف شده است.
استاندار همدان گفت: موارد مشابهی در سراسر استان وجود دارد که در موضوعات مختلف از جمله توافقات زمین، الحاق اراضی، ساخت مسکن، پویش سرپناه، طرح جامع شهر همدان، گلزار ملایر، زمینهای اسدآباد و اراضی وقفی لالجین، بهار و کبودرآهنگ در حال پیگیری و حل است.
وی افزود: بسیاری از این مسائل برای مردم استرس و اضطراب ایجاد کرده و در قالب حرکتهای جهادی و انقلابی در حال حل شدن است.
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