اسدیان: لنگرود آماده جهش در مسیر توسعه شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد اسدیان ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری و افتتاح پروژه‌های عمرانی و شهری لنگرود، با تبریک هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت را به همه زحمتکشان و مسئولانی که صادقانه لباس خدمت بر تن کرده‌اند و مسیر توسعه شهری را هموار می‌کنند، تبریک می‌گویم.

رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود با بیان اینکه هفته دولت تنها یک مناسبت در تقویم کشور نیست، افزود: هفته دولت فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی است که با نام شهدای والامقامی همچون شهیدان رجایی و باهنر در تاریخ کشور ماندگار شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، ورزشی و فرهنگی لنگرود تصریح کرد: بزرگ‌ترین سرمایه این شهر مردم آن هستند و اگر ظرفیت‌های موجود به درستی مورد استفاده قرار گرفته و در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان چشم‌انداز بسیار خوبی برای آینده لنگرود رقم زد.

اسدیان ادامه داد: مجموعه فرمانداری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، نخبگان و مردم مانند قطعات یک پازل هستند که اگر به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند، بسیاری از مشکلاتی که مردم سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند، قابل حل خواهد بود و مسیر توسعه شهری نیز هموارتر می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود با اشاره به عملکرد شورا گفت: شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۲۰ میلیارد تومان بودجه را به تصویب رسانده است.

پروژه‌های شهری لنگرود در مسیر اجرا

در ادامه این مراسم، شهردار لنگرود با تشریح مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهر اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری اجرای طرح‌های مختلفی را در حوزه‌های عمرانی، گردشگری، بازآفرینی شهری و توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به یکی از پروژه‌های عمرانی شهر افزود: برای این پروژه تاکنون ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و بخشی از عملیات اجرایی از جمله احداث دیواره حائل انجام شده است.

شهردار لنگرود از پیشرفت حدود ۷۰ درصدی این پروژه خبر داد و گفت: طبق قول‌های داده‌شده، قرار است ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز به این پروژه اختصاص پیدا کند و حمایت‌های استانی و ملی می‌تواند در تکمیل آن مؤثر باشد.

شهردار لنگرود با اشاره به پروژه پیاده‌راه فرهنگی شهر اظهار کرد: این پروژه محدوده پل بتنی تا پل خشتی، سیدحسین و خانه منجم‌باشی و همچنین محدوده پارک آزادی و کوچه فرید را دربرمی‌گیرد.

وی افزود: مکاتبات لازم برای تأمین اعتبار این پروژه انجام شده و قرار است در فاز نخست، عملیات سنگفرش مسیر پل خشتی تا خانه منجم‌باشی و محدوده اطراف پارک آزادی آغاز شود.

سادات دیلمی همچنین از آماده شدن طرح‌های بازآفرینی بازارهای مختلف شهر از جمله بازار ماهی‌فروشان، بازار فروشندگان و بازار میوه‌فروشان خبر داد و گفت: مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده و به محض تأمین اعتبار، عملیات اجرایی این پروژه‌ها آغاز خواهد شد.