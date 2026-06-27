فرماندار تنگستان: خدمت صادقانه به مردم افتخار مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه ، ضمن گرامیداشت این هفته ، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، بهویژه شهید آیتالله دکتر بهشتی و شهدای والامقام دستگاه قضایی را گرامی داشت و اظهار کرد: شهید دکتر بهشتی از شخصیتهای برجسته و اثرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران بود که با اخلاص، تدبیر و روحیه انقلابی، عمر پربرکت خود را وقف خدمت به مردم، اعتلای نظام اسلامی و استقرار عدالت کرد و نام و یاد ایشان همواره در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود.
سلیمانی افزود: در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شخصیتهای ارزشمند و بزرگی در عرصههای مختلف برای عزت، امنیت، استقلال و پیشرفت کشور تلاش کردهاند و با ایثار و ازخودگذشتگی، خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشتهاند و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران از مدیران، مسئولان و نیروهای متعهد، دلسوز و توانمندی بهرهمند است که با وجود همه مشکلات و فشارها، شبانهروز برای خدمت به مردم و حفظ منافع کشور تلاش میکنند و شایسته قدردانی هستند.
وی با اشاره به تحولات و شرایط اخیر منطقه تصریح کرد: در جنگ اخیر نیز شاهد بودیم که بسیاری از فرزندان این سرزمین در بخشهای مختلف نظامی، امنیتی، قضایی، امدادی و اجرایی با ایثار، مسئولیتپذیری و تلاش شبانهروزی از امنیت، آرامش و اقتدار کشور دفاع کردند و نقش ارزشمند آنان هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد.
فرماندار تنگستان همچنین با تأکید بر اهمیت تعامل میان دستگاههای اجرایی و قضایی، خاطرنشان کرد: همافزایی و همکاری نزدیک میان مجموعه فرمانداری، دادگستری و دادستانی میتواند زمینهساز ارتقای خدمترسانی، تحقق عدالت، حفظ حقوق عامه و افزایش رضایتمندی مردم باشد.
در پایان این دیدار، فرماندار تنگستان با تبریک هفته قوه قضائیه، از تلاشها و خدمات رئیس دادگستری، دادستان و مجموعه کارکنان دستگاه قضایی شهرستان در راستای اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و برقراری امنیت و نظم اجتماعی تقدیر و تشکر کرد.
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