به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرادی نسب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در آموزش و پرورش استان سمنان از نام نویسی هفت هزار کلاس اولی در مدارس استان خبر داد.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز فرصت نام نویسی در مقطع کلاس اول ابتدایی باقی است همچنان خانواده ها در حال مراجعه به مدارس هستند.

معاون آموزش و پرورش استان سمنان بیان کرد: هشت هزار دانش آموز کلاس اولی در استان می بایست سال تحصیلی جدید را مهرماه پیش رو آغاز کنند.

مرادی نسب با بیان اینکه هنوز یک هزار کلاس اولی در مدارس نام نویسی نکرده است، گفت: از خانواده‌ها درخواست داریم سریع تر نسبت به تعیین تکلیف مدارس دانش آموزان خودشان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سنجش سلامت و بینایی و شنوایی و غربالگری نیاز نام نویسی کلاس اول است، افزود: تلاش شده تا در تمام مدارس استان سمنان کیفیت آموزشی در مقطع اول ابتدایی ارتقا پیدا کند.