به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله اسماعیلی با اشاره به کشف لاشه یک فوک خزری در ساحل جویبار اظهار کرد: لاشه این پستاندار دریایی در زمان کشف در مرحله پیشرفته فساد قرار داشت و به همین دلیل امکان انجام کالبدگشایی و نمونهبرداری برای تعیین دقیق علت مرگ آن وجود نداشت.
وی افزود: پس از بررسیهای اولیه، با رعایت دستورالعملهای بهداشتی، عملیات دفن لاشه انجام شد تا از بروز هرگونه آلودگی زیستمحیطی جلوگیری شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه این بیستویکمین مورد تلفات فوک خزری در سال جاری است، گفت: تکرار مشاهده لاشههای این گونه، ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر مرگومیر فوکهای خزری و تشدید اقدامات حفاظتی را دوچندان کرده است.
اسماعیلی با اشاره به اهمیت اکولوژیک این گونه افزود: فوک خزری تنها پستاندار بومی دریای خزر است و بر اساس فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، در زمره گونههای در معرض خطر انقراض قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش موارد تلف شدن فوکهای خزری، هشداری جدی درباره وضعیت اکوسیستم دریای خزر است و حفاظت از این گونه ارزشمند، نیازمند همکاری دستگاههای مسئول، مراکز علمی و مشارکت مردم در صیانت از محیط زیست دریایی است.
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