۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

دستگیری ۴ سارق حرفه‌ای و کشف ۱۰ فقره سرقت در دزفول

دزفول - فرمانده انتظامی دزفول از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری چهار سارق حرفه ای و کشف مقادیر زیادی اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان بردیا در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی به منظور برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی در برخی از مناطق حاشیه ای شهرستان توسط ماموران انتظامی پاسگاه خیبر این فرماندهی به مرحله اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی در اجرای این طرح طی عملیات هایی جداگانه چهار سارق را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: ماموران پلیس در این طرح ضمن کشف ۱۰ فقره انواع سرقت و کشف مقادیر زیادی انواع اموال مسروقه، یک قبضه سلاح شکاری را کشف و تعداد ۶ دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو متخلف را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در ادامه اجرای این طرح ضمن اشاره به کشف مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین، بیان کرد: ماموران انتظامی در ادامه اجرای طرح هشت نفر از اخلاگران نظم عمومی و خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کردند.

سرهنگ بردیا بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

