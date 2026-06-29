حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات سامانه «نبرد حقوقی» اظهار کرد: پیش از این، ثبت شکایتهای مردمی برای خون خواهی امام شهید و ثبت شکایات ناشی از تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی از طریق غرفههای «نبرد حقوقی» در میادین اصلی شهر انجام میشد، اما اکنون این ظرفیت در قالب یک سامانه اینترنتی به آدرس https://nabardehoghooghi.23055.ir/ هم راهاندازی شده است تا افراد بتوانند بدون مراجعه حضوری، موضوعات حقوقی خود را در خصوص مواردی که ذکر شد، ثبت کنند.
وی افزود: مردم با مراجعه به این سامانه میتوانند از میان موضوعات مختلف، مسئله مورد نظر خود را انتخاب کرده و با اعطای مجوز و وکالت به مرکز، پیگیری حقوقی پرونده را به وکلای مرکز بسپارند تا در صورت نیاز، اقدامات قانونی از جمله طرح شکایت انجام شود.
عبدلیانپور ادامه داد: این سامانه علاوه بر نسخه فارسی، به زبان انگلیسی نیز در دسترس قرار گرفته است تا ایرانیان خارج از کشور و حتی افرادی که تابعیت ایرانی ندارند نیز بتوانند در موضوعات پیشبینیشده مشارکت داشته باشند.
سامانه شفافیت؛ نظارت بر عملکرد وکلا و کارشناسان
وی در ادامه با اشاره به سامانه جامع شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان اظهار کرد: پس از اجرای قانون شفافیت قوای سهگانه و راهاندازی سامانه شفافیت قوه قضائیه، لازم بود مجموعه وکلا و کارشناسان رسمی نیز از سامانهای برای نظارت بر عملکرد خود برخوردار شوند.
رئیس مرکز وکلا تصریح کرد: دستگاه قضایی بر عملکرد وکلا و کارشناسان نظارت دارد و ایجاد این سامانه، یک تکلیف قانونی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در این حوزه بوده است.
وی با بیان اینکه این سامانه گام مؤثری در مسیر شفافسازی است، افزود: البته اگر در روند اجرا نیاز به اصلاح یا تکمیل برخی فرآیندها وجود داشته باشد، این موارد نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا کارآمدی سامانه افزایش یابد.
تبلیغات وکلا برای جذب موکل ممنوع است
عبدلیانپور درباره تبلیغات برخی وکلا در سایت های آگهی آنلاین نیز گفت: تبلیغات شخصی وکلا برای جذب موکل خلاف قانون و از مصادیق تخلف انتظامی است و مرکز با چنین مواردی برخورد خواهد کرد.
وی تأکید کرد: وکیل حق ندارد برای معرفی خود یا جذب پرونده، اقدام به تبلیغات شخصی کند و در صورت مشاهده چنین اقداماتی، برخورد انتظامی مطابق مقررات انجام میشود.
امکان ثبت شکایت انتظامی از وکلا بهصورت برخط
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: مردم در صورت داشتن هرگونه شکایت از وکلا یا کارشناسان رسمی میتوانند از طریق سامانههای طراحیشده، شکایت انتظامی خود را ثبت کرده و روند رسیدگی به آن را بهصورت الکترونیکی پیگیری کنند.
نظر شما