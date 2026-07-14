به گزارش خبرنگار مهر، اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیهای، بر ضرورت رعایت شئون حرفهای وکالت در تمامی فعالیتهای تبلیغاتی تأکید کرد.
در این اطلاعیه خطاب به وکلا و کارآموزان آمده است که با توجه به مقررات حاکم بر حرفه وکالت و بهمنظور حفظ استقلال و کرامت این نهاد، هرگونه تبلیغ خدمات وکالتی در بسترهایی همچون شبکههای اجتماعی، وبسایتها، کانالها، صفحات مجازی و سایر ابزارهای تبلیغاتی که مغایر با ضوابط و نظامات حرفهای باشد، ممنوع است.
در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است که تخلف از این مقررات، حسب مورد، میتواند موجب تعقیب انتظامی و اعمال مجازاتهای پیشبینیشده در آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری شود.
اداره نظارت و بازرسی کانون همچنین از تمامی وکلا و کارآموزان خواسته است با رعایت دقیق تکالیف قانونی، بهویژه مواد ۸۱، ۹۱، ۱۱۹ و ۱۲۴ آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، از هرگونه اقدام تبلیغاتی مغایر با شئون وکالت خودداری کرده و در صیانت از استقلال و منزلت نهاد وکالت مشارکت فعال داشته باشند.
بر اساس این اطلاعیه، افراد مشمول تا سه روز از تاریخ انتشار آن فرصت دارند سوابق تبلیغاتی مغایر با مقررات را از بسترهای مختلف حذف کنند؛ در غیر این صورت، پرونده تخلفات آنان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
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