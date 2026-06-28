به گزارش خبرنگار مهر، پوستر رسمی مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی بانوان کشور با مشارکت هیئت دوچرخه‌سواری استان آذربایجان شرقی، اداره‌کل ورزش و جوانان و تربیت‌بدنی شهرداری منطقه ۴ تبریز رونمایی شد.

این رویداد ملی که در سطح قهرمانی کشور برگزار می‌شود، میزبان رکاب‌زنان برتر کشور در سه رده سنی جوانان، امید و بزرگسالان خواهد بود. تبریز به عنوان قطب ورزشی شمال‌غرب کشور در تیرماه ۱۴۰۵، بار دیگر ظرفیت‌های خود را برای میزبانی از رویدادهای سطح اول ورزش بانوان به نمایش می‌گذارد و مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز به عنوان سایت اصلی برگزاری این رقابت‌ها انتخاب شده است.

برنامه زمان‌بندی مسابقات به شرح زیر است:

۱۱ تیرماه:برگزاری مسابقه تایم‌انفرادی از ساعت ۹:۳۰ صبح در مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) انجام خواهد شد.

۱۲ تیرماه: برگزاری مسابقات در رشته استقامت خواهد بود.

مراسم اختتامیه: ساعت ۱۲ ظهر همان روز (۱۲ تیرماه) در مقابل ساختمان VIP مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) برگزار خواهد شد.