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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

پوستر رسمی مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی بانوان کشور درتبریز رونمایی شد

پوستر رسمی مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی بانوان کشور درتبریز رونمایی شد

تبریز- تبریز بار دیگر به کانون توجه جامعه دوچرخه‌سواری کشور تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر رسمی مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی بانوان کشور با مشارکت هیئت دوچرخه‌سواری استان آذربایجان شرقی، اداره‌کل ورزش و جوانان و تربیت‌بدنی شهرداری منطقه ۴ تبریز رونمایی شد.

این رویداد ملی که در سطح قهرمانی کشور برگزار می‌شود، میزبان رکاب‌زنان برتر کشور در سه رده سنی جوانان، امید و بزرگسالان خواهد بود. تبریز به عنوان قطب ورزشی شمال‌غرب کشور در تیرماه ۱۴۰۵، بار دیگر ظرفیت‌های خود را برای میزبانی از رویدادهای سطح اول ورزش بانوان به نمایش می‌گذارد و مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز به عنوان سایت اصلی برگزاری این رقابت‌ها انتخاب شده است.

برنامه زمان‌بندی مسابقات به شرح زیر است:

۱۱ تیرماه:برگزاری مسابقه تایم‌انفرادی از ساعت ۹:۳۰ صبح در مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) انجام خواهد شد.

۱۲ تیرماه: برگزاری مسابقات در رشته استقامت خواهد بود.

مراسم اختتامیه: ساعت ۱۲ ظهر همان روز (۱۲ تیرماه) در مقابل ساختمان VIP مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) برگزار خواهد شد.

پوستر رسمی مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی بانوان کشور درتبریز رونمایی شد

کد مطلب 6873458

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