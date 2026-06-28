پرداخت ۵۰۰۰میلیارد تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از ۴ واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره ۲ اظهار کرد: این واحدها در مجموع با سرمایهگذاری ۸هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی شکل گرفته و زمینه اشتغال ۵۰۰ نفر را فراهم کردهاند که با دریافت تسهیلات و توسعه خطوط تولید، ظرفیت اشتغال آنها میتواند تا یکهزار نفر افزایش یابد.
وی با اشاره به بازدید از واحد تولید ورقهای پوششی، افزود: با راهاندازی فاز دوم این مجموعه و تامین تسهیلات مورد نیاز، این واحد میتواند نقش موثری در تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان اردبیل ایفا کند.
استاندار اردبیل ادامه داد: واحد تولید جاروبرقیهای صنعتی هم با تامین نیاز داخل استان و کشور، ظرفیت مناسبی برای اشتغال ایجاد کرده و نقدینگی لازم آن تامین میشود.
امامی یگانه در بازدید از واحد تولید قطعات خودروهای سنگین و لنت ترمز واگنهای قطار نیز بیان کرد: با توجه به قراردادهای این مجموعه با خودروسازان و راهآهن جمهوری اسلامی ایران، حمایت تسهیلاتی برای افزایش ظرفیت تولید در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: مجموعه تولید انواع زغال نیز با کیفیت مناسب و دارای ظرفیت صادراتی است و حمایت از توسعه فاز بعدی آن پیگیری خواهد شد.
استاندار اردبیل تصریح کرد: برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنعتی و اقتصادی استان افزون بر ۲۴هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که تاکنون ۵هزار میلیارد تومان آن در سال جاری پرداخت شده است.
امامی یگانه اضافه کرد: تامین منابع مالی از مسیرهای دیگر از جمله بازار سرمایه و سرمایهگذاری مشارکتی نیز در دستور کار قرار دارد و این موضوع با جدیت پیگیری میشود.
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