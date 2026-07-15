خروج بازیکنان از ایران به ضرر والیبال است/ نگران شرایط آینده هستم

عادل غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پذیرش هدایت تیم چادرملو اردکان و برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: چادرملو و به طور کلی اردکان شهری است که در والیبال سابقه بسیار خوبی دارد و مردم آن واقعاً والیبال‌دوست هستند. من افتخار حضور در این شهر را به عنوان بازیکن داشته‌ام و همراه با این باشگاه قهرمان آسیا شدیم و در رقابت‌های باشگاه‌های جهان نیز حضور داشتیم. زمانی که پیشنهاد هدایت تیم به من ارائه شد، با تمام افتخار و علاقه آن را پذیرفتم. به اعتقاد من، امسال سالی خواهد بود که در کنار مردم اردکان، روزهای خوبی را پشت سر خواهیم گذاشت.

وی درباره شرایط تیم چادرملو گفت: تیم در فصل گذشته عملکرد بسیار خوب و باکیفیتی داشت، اما با اتفاقاتی که رخ داد و شرایط ناشی از جنگ و تعطیلی مسابقات، تقریباً می‌توان گفت شاکله تیم به طور کامل از هم پاشید و ۱۲ یا ۱۳ بازیکن این تیم از جمع ما جدا شدند و به باشگاه‌های دیگر رفتند. این موضوع کار را برای جذب بازیکن و بستن تیم بسیار دشوار می‌کند. با این حال، با مدیریت خوب باشگاه و تصمیمات درستی که مدیران باشگاه اتخاذ کرده‌اند، در کنار آنها توانسته‌ایم بازیکنان نسبتاً خوبی جذب کنیم و در حال تشکیل یک تیم آبرومند هستیم. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تمرینات تیم از حدود ۲۰ مردادماه آغاز شود.

غلامی درباره افزایش چشمگیر قیمت بازیکنان نسبت به فصل گذشته نیز اظهار کرد: بودجه‌ای که امسال به ما اختصاص داده شده، تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد و شاید تنها پنج تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد. بودجه خیلی بالاتری در اختیار نداریم، چرا که کشور با مشکلاتی مواجه هستند و مجموعه‌های دولتی باید در زمینه هزینه‌ها مدیریت بیشتری داشته باشند. این موضوع برای تیم ما نیز صدق می‌کند. با این وجود، توانسته‌ایم با همین بودجه محدود، تیمی تقریباً معقول را ببندیم.

وی درباره احتمال برگزاری لیگ برتر والیبال با حضور ۱۴ تیم نیز گفت: اگر همه بازیکنان ما در داخل کشور بازی کنند، لیگ والیبال ایران حتی ظرفیت حضور ۱۵ یا ۱۶ تیم را هم دارد، اما با اتفاقاتی که رخ داده، تعداد زیادی از بازیکنان از ایران رفته‌اند. علاوه بر ملی‌پوشان، بسیاری از بازیکنان باکیفیتی که عضو تیم ملی هم نیستند، از کشور خارج شده‌اند و این موضوع اصلاً برای والیبال ایران خوب نیست. من واقعاً نگران این مسئله هستم و فکر می‌کنم به ضرر والیبال ما خواهد بود.

غلامی تصریح کرد: اینکه تصور کنیم خروج بازیکنان از ایران به سود والیبال است، اصلاً قبول ندارم. به اعتقاد من، یک لیگ پویا باعث شکل‌گیری یک تیم ملی قدرتمند می‌شود و نشاط را به والیبال بازمی‌گرداند. اگر لیگ پویایی نداشته باشیم، اتفاق خاصی هم رخ نخواهد داد. ژاپن را نگاه کنید؛ لیگ پویایی دارد و امروز تیم ملی بسیار خوبی نیز در اختیار دارد. ایتالیا را هم ببینید؛ در مقطعی که لیگ قدرتمندی نداشت و بسیاری از بازیکنانش به روسیه و لهستان می‌رفتند، این مسئله روی عملکرد تیم ملی آن کشور نیز تأثیر گذاشته بود. امروز هم لهستان به واسطه لیگ قدرتمندش، تیم ملی موفقی دارد.

سرمربی تیم والیبال چادرملو اردکان در ادامه درباره خروج بازیکنان از لیگ ایران و تأثیر آن بر کیفیت مسابقات اظهار کرد: البته نمی‌توان فرد یا مجموعه خاصی را مقصر دانست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ارزش پول ملی، باشگاه‌ها واقعاً ظرفیت این را ندارند که بیش از این سرمایه‌گذاری کنند. این اتفاق به صورت ناخواسته در والیبال ما رخ داده است. بالاخره یک بازیکن دوران محدودی برای بازی کردن دارد و طبیعی است که به دنبال منافع خود باشد تا بتواند آینده‌اش را تأمین کند. به همین دلیل، در نهایت مجبور می‌شود برای کسب درآمد بهتر از کشور خارج شود و در لیگ‌های دیگر بازی کند. اما این روند در نهایت به ضرر والیبال ایران خواهد بود. امیدوارم شرایط اقتصادی کشور در آینده به گونه‌ای شود که باشگاه‌ها توانایی جذب همه بازیکنان خوب ایران را داشته باشند و بتوانیم شاهد حضور این بازیکنان در لیگ داخلی باشیم.

وی همچنین در خصوص هدف‌گذاری چادرملو در فصل پیش‌رو لیگ برتر والیبال گفت: لیگ ما به دلیل مهاجرت بسیاری از بازیکنان شاخص در سال‌های اخیر، کیفیت آن تغییر کرده است. به نظر من به جز سه یا چهار تیمی که هر سال با بودجه‌های متفاوت تیم‌های قدرتمندی می‌بندند، سایر تیم‌ها تقریباً در یک سطح قرار دارند. فکر می‌کنم عملکرد تیم‌ها در طول فصل و شرایطی که در جریان مسابقات خواهند داشت، تعیین‌کننده خواهد بود. تیمی که ما امسال بسته‌ایم با توجه به بودجه، تیمی با سطح مالی متوسط در لیگ است و انتظار ما این است که بتوانیم تیمی آبرومند در رقابت‌های لیگ برتر داشته باشیم.