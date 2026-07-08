میز حمایت از سرمایه گذاری حوزه اشتغال در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه بررسی وضعیت اشتغال اردبیل با اشاره به جایگاه ویژه اشتغال در رونق اقتصادی منطقه اظهار کرد: دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در سند اشتغال شهرستان، نیازمند عبور از شعار و ورود جدی به عرصه اقدامات عملی و جهادی است.

وی افزود: میز حمایت سرمایه گذاری حوزه اشتغال در اردبیل راه اندازی می شود.

فرماندار اردبیل گفت: یکی از مطالبات اصلی از دستگاه‌های متولی و بانک‌های عامل، خارج کردن پرونده‌های اشتغال‌زایی از پیچ و خم‌های فرسایشی اداری و تسهیل روند پرداخت تسهیلات است و فرآیند اعطای تسهیلات باید به گونه‌ای روان‌سازی شود که متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.

وی با تاکید بر حمایت ویژه از طرح‌های بزرگ و اشتغال‌زا و اتمام طرح های نیمه تمام اشتغالزا در شهرستان افزود: در این راستا، اختصاص اعتبارات ویژه و تکمیل و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و صنعتی به عنوان پیش‌نیازهای اصلی جذب سرمایه‌گذار، با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف به همکاری حداکثری هستند.

قلندری با بیان اینکه آمارها باید بازتاب‌دهنده واقعیت‌های جامعه باشند، بیان کرد: هدف ما صرفاً ثبت آمار در سامانه‌ها نیست، بلکه به دنبال تحقق اشتغال واقعی، پایدار و محسوس برای جوانان و خانواده‌های اردبیلی هستیم و طرح‌هایی مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند که خروجی عملیاتی آن‌ها ایجاد فرصت‌های شغلی ماندگار باشد.

فرماندار اردبیل نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات و تعهدات اشتغال را الزامی دانست و تاکید کرد: برای اطمینان از انحراف نیافتن منابع و تسهیلات پرداختی، سیستم پایش و رصد اشتغال با یک سازوکار مشخص، علمی و مستمر فعال خواهد شد. وکارشناسان مربوطه موظفند به صورت میدانی از طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات بازرسی کرده و گزارش پیشرفت کار را به صورت منظم ارائه دهند.

قلندری از مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها خواست تا با تعامل، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری مضاعف، موانع پیش روی کارآفرینان را برطرف کرده و سهم تعیین‌شده شهرستان اردبیل در حوزه اشتغال را در موعد مقرر محقق سازند.