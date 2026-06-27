اختصاص ۵میلیارد تومان برای دانش آموزان مناطق محروم اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: برای تقویت آموزش در مناطق محروم، حمایتهای دولتی در حوزه تأمین امکانات آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی ادامه خواهد یافت.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ارتقای آموزشی معلمان و دانشآموزان، افزود: نیروی انسانی در آموزش و پرورش باید از نظر کمی و کیفی مورد توجه قرار گرفته و برنامهریزی لازم برای بهرهمندی مناطق محروم از معلمان توانمند و ارتقای مهارتهای علمی و آموزشی آنان انجام شود.
استاندار اردبیل همچنین بر آموزش مدیریت مصرف انرژی در مدارس و توجه به مهارتآموزی در حوزههای فردی، اجتماعی و مهارتهای زندگی تأکید کرد و گفت: آموزش حقوق شهروندی به دانشآموزان نیز باید در برنامههای مدارس قرار گیرد.
امامی یگانه با اشاره به ارتقای ۱۷ پلهای استان اردبیل در پروژه مهر طی سال گذشته، افزود: در راستای توسعه فضاهای آموزشی، ۲۴۰ قطعه زمین برای احداث مدارس در استان در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: هدفگذاری مدیریت استان اردبیل این است که سرانه فضای آموزشی استان به میانگین کشوری برسد.
نظر شما