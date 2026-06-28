به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست هماهنگی تدوین طرحهای هوشمندسازی کشاورزی و توسعه صادرات هوشمند غیرنفتی و دانش فنی کشور بهصورت پایلوت در استان که در راستای اجرای مصوبات سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برگزار شد، اظهار کرد: افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از ۱۸درصد به حداقل ۴۰درصد، یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
وی با اشاره به دیگر اهداف این طرح، افزود: استفاده بهینه از منابع آب و خاک، افزایش تولید در واحد سطح، توسعه تولید محصولات صادراتمحور و کمآببر، تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه صنایع پاییندستی بهویژه در حوزه پزشکی و همچنین افزایش راندمان آبیاری از ۴۵درصد به حداقل ۶۰درصد از مهمترین برنامههای پیشبینیشده در این طرح است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین از اجرای طرح توسعه صادرات هوشمند غیرنفتی و صادرات دانش فنی بهعنوان یکی دیگر از مصوبات این سفر یاد کرد و گفت: در قالب این طرح، دستیابی به صادرات یک میلیارد دلاری محصولات و دانش فنی بهصورت پایلوت در کشور هدفگذاری شده است.
خلیلی در پایان تصریح کرد: طرح و پروپوزال این ۲ برنامه حداکثر تا ۲ هفته آینده برای تأیید به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و سپس برای تصویب به هیأت وزیران ارسال خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی، اجرای آنها در استان اردبیل بهعنوان پایلوت کشوری آغاز شود.
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