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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان اردبیل

اردبیل- اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص فعالیت سامانه بارشی همراه با تشدید ناپایداری‌های فصلی و محلی در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص فعالیت سامانه بارشی همراه با تشدید ناپایداری‌های فصلی و محلی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، در همه مناطق استان از بعدازظهر چهارشنبه ۳ تیر تا اواخر وقت یکشنبه ۷ تیر خبر داد.

براساس این هشدار، بارش باران گاهی شدید، رگبار و رعدوبرق همراه با احتمال اصابت صاعقه در مناطق یادشده پیش‌بینی می‌شود.

احتمال آبگرفتگی معابر عمومی برخی نواحی شهری، جاری شدن روان‌آب در آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی، رخداد سیلاب ناگهانی در نواحی مستعد و خسارت به برخی محصولات کشاورزی، باغی و دامی از آثار این سامانه جوی اعلام شده است.

خودداری از نشستن و توقف در حاشیه آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی، برنامه‌ریزی در عملیات کشاورزی و باغی برای پیشگیری از خسارات احتمالی و عدم چرای احشام در نواحی مرتفع، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه می‌شود.

کد مطلب 6869763

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