به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه «روس اتم» امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: روساتم تا زمانی که از تأمین صد درصدی امنیت متخصصان روس اطمینان حاصل نکند، آنها را به نیروگاه هستهای بوشهر بازنخواهد گرداند.
مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته ای روسیه ادامه داد: کی یف همچنان منطقه نیروگاه هسته ای زاپروژیا و شهر انرگودار را هدف قرار میدهد؛ طی شبانه روز گذشته بیش از ۶۰ تلاش برای حمله ثبت شده است. کییف با حمله به نیروگاه هستهای زاپروژیا و شهر انرگودار در پی تضعیف روحیه کارکنان نیروگاه و ساکنان شهر است، اما به این هدف نخواهد رسید.
«الکسی لیخاچف» سپس اضافه کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال حملات نیروهای مسلح اوکراین به نیروگاه هستهای زاپروژیا رویکردی دوگانه در پیش گرفته و باید با این وضعیت مقابله شود. غرب سهم عمدهای در شمار کرسیهای شورای حکام آژانس انرژی اتمی دارد؛ از این رو آژانس درباره حملات اوکراین به نیروگاه هستهای زاپروژیا شفاف موضعگیری نمیکند. مسکو جامعه جهانی را از این موضوع که اوکراین هدف خود را به حداکثر رساندن رعب و وحشت در میان ساکنان شهر انرگودار قرار داده، آگاه خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: شرایط کنونی جهان مانع فعالیت روساتم نمیشود؛ ما همچنان در حال افزایش حجم سفارشات و شمار پروژههای ساخت نیروگاههای هستهای در خارج از کشوریم.
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